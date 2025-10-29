Королівська родина готується до Геловіну: як Чарльз, Гаррі та Кейт святкують вдома (фото)

Члени британської королівської родини по-різному відзначають Геловін. Від приватних гарбузових розваг принца Гаррі та Меган Маркл у Каліфорнії до дитячих традицій родини принца Вільяма і принцеси Кейт — цьогоріч монархи демонструють сімейний підхід до свята.

Як повідомляє видання "Hello", королівська родина Великої Британії не має офіційної заборони на святкування Геловіну, хоча історично це свято не вважалося частиною придворних традицій. Ще за часів королеви Вікторії членам родини рекомендували "завжди підтримувати повний клас та вишуканість", що передбачало уникнення маскарадних костюмів. Однак останніми роками правила стали менш суворими.

Принц Вільям і принцеса Кейт, за даними видання, проводять Геловін у колі близьких. Їхня родина наразі мешкає у котеджі в Аделаїді, але планує переїзд до Лісового будиночка.

Лісовий будинок, куди переїжджають Вільям і Кейт Фото: Скриншот

Відомо, що мати принцеси Кейт, Керол Міддлтон, є прихильницею свята.

Керол сказала, що вона велика фанатка Геловіну Фото: Скриншот

Вона розповіла у соцмережах своєї колишньої компанії "Party Pieces": "Геловін — це осіннє свято для мене. Я досі пам’ятаю веселощі та страхи зі свого дитинства: можливість одягатися, прикрашати гарбузи та ходити по солодощі. Цього року я навіть виростила власні гарбузи, щоб прикрасити їх разом із родиною".

Любов Керол до святкового декору, ймовірно, передалася її онукам — принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.

Тим часом герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл, святкують Геловін у США. Вони відвідали гарбузовий город зі своїми дітьми, шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет.

Гаррі та Меган на гарбузовій грядці Фото: Скриншот

Меган раніше розповідала, що перший спільний Хелловін із Гаррі відбувся у 2016 році, ще до їхніх заручин.

"Ми вчотирьох просто вислизнули в костюмах на Гелловін, щоб весело провести один вечір у місті, перш ніж світ дізнається, що ми пара", — сказала герцогиня в інтерв’ю Еллен Дедженерес.

Гаррі та Меган вбралися на Геловін у 2016 році Фото: Скриншот

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла цього року також долучаться до осінніх заходів. У їхній резиденції Сандрінгем-Хаус (Норфолк, Велика Британія) з 29 по 31 жовтня проходитиме подія, присвячена гарбузам, де діти зможуть створювати власні композиції. Відомо, що Різдво у королівських резиденціях готують заздалегідь, тому вже у листопаді планується встановлення святкових прикрас.

Нагадаємо, що Геловін у Великій Британії дедалі більше набуває популярності серед усіх верств населення, зокрема й серед представників монархії, які поступово адаптують традиції до сучасних звичаїв.

