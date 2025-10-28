Гості будуть вражені: 10 стильних ідей декору на Геловін

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада святкують Геловін і навіть це свято може бути стильним. Якщо класичні чорні павуки й гарбузи здаються банальними, спробуйте нові тренди в оформленні дому — пастельні відтінки, творчі акценти й легкий гумор.

Фокус пропонує кілька ідей, які допоможуть створити атмосферу Геловіну без надмірного страху, але з бездоганним смаком.

1. Пастельні сходи

Створіть казковий осінній настрій за допомогою гарбузів у м’яких відтінках теракоти, шавлії та пудрово-рожевого. Додайте книжки, свічки, штучне павутиння та силуети мишей — і ваші сходи перетворяться на чарівну геловінську бібліотеку.

Прикрашені сходи Фото: Better Homes & Gardens

2. Затишний нейтральний куточок

Невеликий куточок для читання чи какао восени можна прикрасити світлими гарбузами у відтінках помаранчевого, кремового та рожевого. М’які подушки, букет сухоцвітів — і ваш гостьовий простір випромінює тепло осені.

Декор з гарбузами Фото: Better Homes & Gardens

3. Креативна кухня

Навіть звичайну кухню можна перетворити на геловінський простір. Мініатюрні відьомські капелюшки на цукорниці чи ароматних свічках додадуть трохи "магії" без зайвого кітчу.

Відео дня

Кухня, прикрашена до Геловіну Фото: Better Homes & Gardens

4. Чарівний центр столу

Проста, але ефектна ідея: надягніть відьомський капелюх на гарбуз. Для стійкості заповніть капелюх серветками чи папером. Це найшвидший спосіб зробити святкову композицію, що одразу приверне увагу.

Декор столу на Геловін Фото: Better Homes & Gardens

5. Гардероб для відьом

Оригінальна прикраса для вечірки — "відьомський гардероб". Надрукуйте табличку "Witch Hat Check", прикріпіть бірки до капелюхів і розвісьте їх у передпокої. Це не лише декор, а й частина атмосфери.

Оригінальна прикраса для вечірки — "відьомський гардероб" Фото: Better Homes & Gardens

6. Примарні ліхтарики

Звичайні білі паперові ліхтарики перетворіть на привидів: домалюйте моторошні обличчя й накиньте легку сітку чи марлю, злегка забарвлену червоним. Кожен "привид" може мати свій характер.

Ліхтарики-привиди Фото: Better Homes & Gardens

7. Осінній геловінський ґанок

Для атмосферного входу обклейте стіну чи колону самоклейним папером із малюнком кори дерева. Додайте чорних кажанів або ворон, підвісьте їх на волосінь, поставте чорні ліхтарі — і ваш ґанок стане ідеальним для святкових фото.

Декор дверей на Геловін Фото: Better Homes & Gardens

8. Мумійський вінок

Обмотайте основу для вінка марлею чи тканиною, залишивши невеликий отвір. Наклейте чорну стрічку і очі-гудзики — і от готовий милий, але трохи моторошний декор.

Милий, але трохи моторошний декор у вигляді віночка Фото: Better Homes & Gardens

9. Павутинний вінок із гілок

Назбирайте гілочок, приклейте їх до картонної основи, а зверху натягніть штучне павутиння з пластиковими павуками. Простий, бюджетний і дуже ефектний варіант.

Вінок із гілок та павутини Фото: Better Homes & Gardens

10. Павутина на вікні

Спробуйте зробити павутину просто на склі за допомогою чорної клейкої стрічки. Почніть із трьох перехресних смужок, потім додайте кругові лінії — і завершить образ маленький пластиковий павук у центрі.

Ідея як прикрасити вікно Фото: Better Homes & Gardens

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Про найкращі групові костюми на Геловін. Модні експерти радять обирати образи, що поєднують впізнаваність і креативність.

Американка Наталі Кюріел стала справжньою зіркою TikTok після того, як показала свій незвичний костюм на Геловін, у якому народила дитину.

Крім того, зумери започаткували новий тренд: тепер вони святкують Геловін посеред літа.