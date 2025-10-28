Гости будут поражены: 10 стильных идей декора на Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин и даже этот праздник может быть стильным. Если классические черные пауки и тыквы кажутся банальными, попробуйте новые тренды в оформлении дома — пастельные оттенки, творческие акценты и легкий юмор.

Фокус предлагает несколько идей, которые помогут создать атмосферу Хэллоуина без чрезмерного страха, но с безупречным вкусом.

1. Пастельная лестница

Создайте сказочное осеннее настроение с помощью тыкв в мягких оттенках терракоты, шалфея и пудрово-розового. Добавьте книги, свечи, искусственную паутину и силуэты мышей — и ваша лестница превратится в волшебную хэллоуинскую библиотеку.

Украшенная лестница Фото: Better Homes & Gardens

2. Уютный нейтральный уголок

Небольшой уголок для чтения или какао осенью можно украсить светлыми тыквами в оттенках оранжевого, кремового и розового. Мягкие подушки, букет сухоцветов — и ваше гостевое пространство излучает тепло осени.

Декор с тыквами Фото: Better Homes & Gardens

3. Креативная кухня

Даже обычную кухню можно превратить в хэллоуинское пространство. Миниатюрные ведьмовские шляпки на сахарнице или ароматных свечах добавят немного "магии" без лишнего китча.

Кухня, украшенная к Хэллоуину Фото: Better Homes & Gardens

4. Волшебный центр стола

Простая, но эффектная идея: наденьте ведьминскую шляпу на тыкву. Для устойчивости заполните шляпу салфетками или бумагой. Это самый быстрый способ сделать праздничную композицию, которая сразу привлечет внимание.

Декор стола на Хэллоуин Фото: Better Homes & Gardens

5. Гардероб для ведьм

Оригинальное украшение для вечеринки — "ведьминский гардероб". Напечатайте табличку "Witch Hat Check", прикрепите бирки к шляпам и развесьте их в прихожей. Это не только декор, но и часть атмосферы.

Оригинальное украшение для вечеринки — "ведьминский гардероб" Фото: Better Homes & Gardens

6. Призрачные фонарики

Обычные белые бумажные фонарики превратите в призраков: дорисуйте жуткие лица и накиньте легкую сетку или марлю, слегка окрашенную красным. Каждый "призрак" может иметь свой характер.

Фонарики-призраки Фото: Better Homes & Gardens

7. Осеннее хэллоуинское крыльцо

Для атмосферного входа оклейте стену или колонну самоклеящейся бумагой с рисунком коры дерева. Добавьте черных летучих мышей или ворон, подвесьте их на леску, поставьте черные фонари — и ваше крыльцо станет идеальным для праздничных фото.

Декор дверей на Хэллоуин Фото: Better Homes & Gardens

8. Мумийский венок

Обмотайте основу для венка марлей или тканью, оставив небольшое отверстие. Наклейте черную ленту и глаза-пуговицы — и вот готов милый, но немного жутковатый декор.

Милый, но немного жутковатый декор в виде веночка Фото: Better Homes & Gardens

9. Паутинный венок из веток

Насобирайте веточек, приклейте их к картонной основе, а сверху натяните искусственную паутину с пластиковыми пауками. Простой, бюджетный и очень эффектный вариант.

Венок из веток и паутины Фото: Better Homes & Gardens

10. Паутина на окне

Попробуйте сделать паутину прямо на стекле с помощью черной клейкой ленты. Начните с трех перекрестных полосок, затем добавьте круговые линии — и завершит образ маленький пластиковый паук в центре.

Идея как украсить окно Фото: Better Homes & Gardens

