Гости будут поражены: 10 стильных идей декора на Хэллоуин
В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин и даже этот праздник может быть стильным. Если классические черные пауки и тыквы кажутся банальными, попробуйте новые тренды в оформлении дома — пастельные оттенки, творческие акценты и легкий юмор.
Фокус предлагает несколько идей, которые помогут создать атмосферу Хэллоуина без чрезмерного страха, но с безупречным вкусом.
1. Пастельная лестница
Создайте сказочное осеннее настроение с помощью тыкв в мягких оттенках терракоты, шалфея и пудрово-розового. Добавьте книги, свечи, искусственную паутину и силуэты мышей — и ваша лестница превратится в волшебную хэллоуинскую библиотеку.
2. Уютный нейтральный уголок
Небольшой уголок для чтения или какао осенью можно украсить светлыми тыквами в оттенках оранжевого, кремового и розового. Мягкие подушки, букет сухоцветов — и ваше гостевое пространство излучает тепло осени.
3. Креативная кухня
Даже обычную кухню можно превратить в хэллоуинское пространство. Миниатюрные ведьмовские шляпки на сахарнице или ароматных свечах добавят немного "магии" без лишнего китча.
4. Волшебный центр стола
Простая, но эффектная идея: наденьте ведьминскую шляпу на тыкву. Для устойчивости заполните шляпу салфетками или бумагой. Это самый быстрый способ сделать праздничную композицию, которая сразу привлечет внимание.
5. Гардероб для ведьм
Оригинальное украшение для вечеринки — "ведьминский гардероб". Напечатайте табличку "Witch Hat Check", прикрепите бирки к шляпам и развесьте их в прихожей. Это не только декор, но и часть атмосферы.
6. Призрачные фонарики
Обычные белые бумажные фонарики превратите в призраков: дорисуйте жуткие лица и накиньте легкую сетку или марлю, слегка окрашенную красным. Каждый "призрак" может иметь свой характер.
7. Осеннее хэллоуинское крыльцо
Для атмосферного входа оклейте стену или колонну самоклеящейся бумагой с рисунком коры дерева. Добавьте черных летучих мышей или ворон, подвесьте их на леску, поставьте черные фонари — и ваше крыльцо станет идеальным для праздничных фото.
8. Мумийский венок
Обмотайте основу для венка марлей или тканью, оставив небольшое отверстие. Наклейте черную ленту и глаза-пуговицы — и вот готов милый, но немного жутковатый декор.
9. Паутинный венок из веток
Насобирайте веточек, приклейте их к картонной основе, а сверху натяните искусственную паутину с пластиковыми пауками. Простой, бюджетный и очень эффектный вариант.
10. Паутина на окне
Попробуйте сделать паутину прямо на стекле с помощью черной клейкой ленты. Начните с трех перекрестных полосок, затем добавьте круговые линии — и завершит образ маленький пластиковый паук в центре.
