Женщина в "кровавом" костюме на Хэллоуин поехала на вечеринку, а попала в больницу (фото)

Американка Натали Кюриэл стала настоящей звездой TikTok после того, как показала свой необычный костюм на Хэллоуин, в котором родила ребенка. Ее видео собрало более 72 миллионов просмотров и вызвало волну реакций в соцсетях.

Перед праздничной вечеринкой Натали сделала собственноручный костюм "беременного ужаса" — обычную серую футболку, к которой прикрепила пластиковые ручки и ножки младенца с капельками искусственной крови. Так она в шутку показала, будто ее будущий ребенок пытается "сбежать" наружу, пишет The Sun.

Но судьба решила пошутить в ответ: именно в ту ночь у женщины отошли воды, и она поехала в роддом в своем костюме.

"Поздняя поездка... но это просто я еду рожать в образе на Хэллоуин", — пошутила она в видео.

Медики в приемном отделении не сдерживали смеха, когда увидели Наталью в "кровавой" футболке. В конце концов, роды прошли хорошо, и на свет появился здоровый мальчик.

Реакции людей

В комментариях пользователи шутят, что женщина буквально "заманифестила" свое состояние:

"Ты буквально подумала — и это случилось";

"Представляю, как испугался доктор";

"Медсестры, наверное, до сих пор вспоминают этот костюм".

