Мужчина планировал хорошо провести Хэллоуин: этому помешал "инопланетянин" (фото)

Один полицейский из Швеции решил отпраздновать Хэллоуин в клубе, однако против этого был "инопланетянин". Оказалось, что один из посетителей в костюме имел непонятные претензии к правоохранителю.

Related video

Сам конфликт произошел еще в ноябре 2024 года, но только сейчас стали известны детали противостояния, пишет шведское издание Aftonbladet.

Журналисты пишут, что двое посетителей, которые стали свидетелями якобы нападения, сообщили полиции о драке. Оказалось, что подозреваемый в надувном костюме инопланетянина загнал офицера в угол и несколько раз ударил его.

Пострадавший вспоминает, что его толкнули в угол и ударили по лицу, но остальное нападение для него — размытые воспоминания. Он получил сотрясение мозга, синяки и поврежденные зубы.

Костюм инопланетянина нашли дома у преступника Фото: aftonbladet.se Костюм инопланетянина нашли дома у преступника Фото: aftonbladet.se

Полиция теперь предъявила подозреваемому обвинение после проведенного расследования. Свидетели помогли идентифицировать мужчину в костюме инопланетянина, а фото подтвердило его личность.

Впоследствии правоохранители обыскали дом нападавшего и нашли идентичный костюм на верхней полке шкафа. Подозреваемому, которому около 20-25 лет, на большинство вопросов он отвечал "без комментариев".

В то же время мужчина признал, что был в ночном клубе той ночью и что костюм принадлежит ему. Сам он отрицает какую-либо связь с нападением, но полиция официально выдвинула против него обвинения.

Ранее Фокус рассказывал, что женщина скрутила нападающего благодаря приему из джиу-джицу. 25-летняя жительница Коста-Рики Сол Варгас Гарита посещала круглосуточный ресторан, когда вор пытался похитить сумку со скамейки заведения.

Впоследствии стало известно, как пассажиры круизного лайнера устроили массовую драку за еду. Кадры, которые распространяются в сети, показывают, как десятки пассажиров бьют друг друга кулаками и ногами, пока охрана пытается прекратить схватку.