Чоловік планував гарно провести Геловін: цьому на заваді став "інопланетянин" (фото)

Один поліцейський зі Швеції вирішив відсвяткувати Геловін у клубі, однак проти цього був "інопланетянин". Виявилося, що один з відвідувачів у костюмі мав незрозумілі претензії до правоохоронця.

Related video

Сам конфлікт стався ще у листопаді 2024 року, але лише зараз стали відомі деталі протистояння, пише шведське видання Aftonbladet.

Журналісти пишуть, що двоє відвідувачів, які стали свідками нібито нападу, повідомили поліції про бійку. Виявилося, що підозрюваний у надувному костюмі інопланетянина загнав офіцера в кут і кілька разів ударив його.

Потерпілий пригадує, що його штовхнули в кут і вдарили по обличчю, але решта нападу для нього – розмиті спогади. Він отримав струс мозку, синці та пошкоджені зуби.

Костюм інопланетянина знайшли вдома у злочинця Фото: aftonbladet.se Костюм інопланетянина знайшли вдома у злочинця Фото: aftonbladet.se

Поліція тепер висунула підозрюваному обвинувачення після проведеного розслідування. Свідки допомогли ідентифікувати чоловіка в костюмі інопланетянина, а фото підтвердило його особу.

Згодом правоохоронці обшукали будинок нападника та знайшли ідентичний костюм на верхній полиці шафи. Підозрюваному, якому близько 20–25 років, на більшість запитань він відповідав "без коментарів".

Водночас чоловік визнав, що був у нічному клубі тієї ночі та що костюм належить йому. Сам він заперечує будь-який зв’язок із нападом, але поліція офіційно висунула проти нього обвинувачення.

Раніше Фокус розповідав, що жінка скрутила нападника завдяки прийому з джіу-джицу. 25-річна мешканка Коста-Рики Сол Варгас Гаріта відвідувала цілодобовий ресторан, коли злодій намагався викрасти сумку з лавки закладу.

Згодом стало відомо, як пасажири круїзного лайнера влаштували масову бійку за їжу. Кадри, які ширяться в мережі, показують, як десятки пасажирів б'ють одне одного кулаками та ногами, поки охорона намагається припинити сутичку.