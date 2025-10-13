Жінка в "кривавому" костюмі на Геловін поїхала на вечірку, а потрапила у лікарню (фото)
Американка Наталі Кюріел стала справжньою зіркою TikTok після того, як показала свій незвичний костюм на Геловін, у якому народила дитину. Її відео зібрало понад 72 мільйони переглядів і викликало хвилю реакцій у соцмережах.
Перед святковою вечіркою Наталі зробила власноручний костюм "вагітного жаху" — звичайну сіру футболку, до якої прикріпила пластикові ручки й ніжки немовляти з крапельками штучної крові. Так вона жартома показала, ніби її майбутня дитина намагається "втекти" назовні, пише The Sun.
Та доля вирішила пожартувати у відповідь: саме тієї ночі в жінки відійшли води, і вона поїхала до пологового у своєму костюмі.
"Пізня поїздка… але це просто я їду народжувати в образі на Геловін", — пожартувала вона у відео.
Медики в приймальному відділенні не стримували сміху, коли побачили Наталі в "кривавій" футболці. Зрештою, пологи минули добре, і на світ з’явився здоровий хлопчик.
Реакції людей
У коментарях користувачі жартують, що жінка буквально "заманифестила" свій стан:
- "Ти буквально подумала — і це сталося";
- "Уявляю, як злякався лікар";
- "Медсестри, певно, досі згадують цей костюм".
