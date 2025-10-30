30 октября 2025 года: Зиновия и Зиновии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя нарушать свои обещания, а также ломать кустарники.

Что случилось 30 октября?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Они были братом и сестрой, росли в христианской семье, но вскоре остались сиротами. Свое наследие Зиновия и Зиновия отдали бедным, а сами пошли служить Богу. Зиновий за это получил от Господа дар исцеления. Когда начались гонения за христианами, Зиновия позвали на допрос к императору Диоклетиану, где заставляли отречься от веры. Об этом узнала его сестра и пришла на суд. Император пытался обоих поклониться идолам, но после отказа — убил их.

Что нельзя делать 30 октября:

нарушать свои обещания;

ломать кустарники;

устраивать свадьбу.

Народные поверья и приметы:

выпал мелкий снег — ждите сильных морозов;

синички клюют кору на деревьях — будет дождь;

если утром услышали пение птиц — к похолоданию.

День ангела празднуют:

Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим, Зиновия, Елена.

Родились в этот день:

1960 год — Диего Марадона (ум. 2020), аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986);

1981 год — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь бывшего президента США Дональда Трампа.

А также в этот день:

1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;

1918 год – в 1-й мировой войне капитулирует Османская империя;

1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны;

1987 год — в Киеве дебютирует украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").

