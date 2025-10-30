30 жовтня 2025 року: Зіновія і Зіновії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна порушувати свої обіцянки, а також ламати чагарники.

Що сталося 30 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Зиновія та мучениці Зиновії. Вони були братом і сестрою, росли в християнській сім'ї, але незабаром залишилися сиротами. Свою спадщину Зіновій і Зіновія віддали бідним, а самі пішли служити Богу. Зіновій за це отримав від Господа дар зцілення. Коли почалися гоніння за християнами, Зиновія покликали на допит до імператора Діоклетіана, де змушували зректися віри. Про це дізналася його сестра і прийшла на суд. Імператор намагався обох поклонитися ідолам, але після відмови — вбив їх.

Що не можна робити 30 жовтня:

порушувати свої обіцянки;

ламати чагарники;

влаштовувати весілля.

Народні повір'я та прикмети:

випав дрібний сніг — чекайте сильних морозів;

синички клюють кору на деревах — буде дощ;

якщо вранці почули спів птахів — до похолодання.

День ангела святкують:

Зіновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Зіновія, Олена.

Народилися в цей день:

1960 рік — Дієго Марадона (пом. 2020), аргентинський футболіст і тренер, чемпіон світу (1986);

1981 рік — Іванка Трамп, фотомодель, письменниця, дочка колишнього президента США Дональда Трампа.

А також цього дня:

1888 рік — Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;

1918 рік — у 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;

1941 рік — починається блокада Севастополя з суші під час Другої світової війни;

1987 рік — у Києві дебютує український рок-гурт "Воплі Відоплясова" ("ВВ").

