Бикси, ковбойка и боб: 10 самых стильных стрижек 2025 года (фото)
Тренды волос 2025 года — это легкая изысканность и уверенность. Этой осенью лучшие прически для женщин включают мягкие слои, боб, объемную челку и естественные текстуры, которые подчеркнут ваш личный стиль.
Независимо от того, хотите ли вы смелого преобразования, или едва заметного обновления, эти трендовые образы станут идеальным вдохновением для вашего следующего визита в салон. Об этом пишет Perfect.
10 самых стильных стрижек 2025 года
Барочный боб
Барочный боб — это смелый, осенний боб с мягкими скульптурными волнами и слоями, обрамляющими лицо. Вдохновленный изысканными деталями барочного искусства 17-го и 18-го веков, он придает вашим волосам классическое голливудское величие и легкость.
Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, квадратное.
Ривьерный боб
Вдохновленный вневременным гламуром Французской Ривьеры, Ривьерный боб — это мягкие волны, объем и ретро-элегантность. Предложенный экспертом по парикмахерскому искусству Томом Смитом, этот стиль сочетает мягкие волны или гладкий объем и подражает таким иконам, как Бриджит Бардо и Грейс Келли, для создания вневременного и непринужденного образа.
Наилучшие формы лица: овальное, ромбовидное, сердцевидное.
Текстурированные волны
Растрепанные, легкие волны придают естественного движения, что идеально подходит для уютного сезона свитеров или осенних прогулок.
Самые лучшие формы лица: круглое, овальное, длинное.
Стрижка "ковбойка"
Эта трендовая стрижка для женщин сочетает слои "бабочка" и современную форму маллет — дерзкую, но в то же время романтичную.
Лучшие формы лица: квадратное, овальное, сердцевидное.
Короткий боб
Гладкий и острый, короткий боб остается изысканным выбором для осени. Более темные осенние тона делают этот стиль особенно впечатляющим.
Наилучшие формы лица: круглое, овальное, ромбовидное.
Слои, обрамляющие лицо
Мягкие слои, обрамляющие лицо, придают объем и форму, сохраняя волосы легкими и удобными в уходе в холодные месяцы.
Наилучшие формы лица: круглое, квадратное, сердцевидное.
Стрижка бикси
Стрижка бикси — это сочетание боба и пикси, игривая и современная, идеальная для смелых осенних преображений.
Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, круглое.
Боб-каре
Стрижка боб-каре — это гладкий, точный вырез, который касается челюсти, придавая ей смелый, изысканный вид. Его острая форма добавляет структуры и изысканности, идеально подходит для шикарного и непринужденного осеннего образа.
Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, длинное.
Кудрявое пикси
Короткая, упругая и неприхотливая к уходу, эта стрижка пикси позволяет естественным локонам сиять, при этом сохраняя шик и непринужденность.
Наилучшие формы лица: сердцевидное, овальное, круглое.
Косички
Косички универсальные и защитные — идеально подходят для осени.
Лучшие формы лица: все, кому подходят собранные прически.
