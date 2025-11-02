Бикси, ковбойка и боб: 10 самых стильных стрижек 2025 года (фото)

Тренды волос 2025 года — это легкая изысканность и уверенность. Этой осенью лучшие прически для женщин включают мягкие слои, боб, объемную челку и естественные текстуры, которые подчеркнут ваш личный стиль.

Независимо от того, хотите ли вы смелого преобразования, или едва заметного обновления, эти трендовые образы станут идеальным вдохновением для вашего следующего визита в салон.

10 самых стильных стрижек 2025 года

Барочный боб

Барочный боб — это смелый, осенний боб с мягкими скульптурными волнами и слоями, обрамляющими лицо. Вдохновленный изысканными деталями барочного искусства 17-го и 18-го веков, он придает вашим волосам классическое голливудское величие и легкость.

Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, квадратное.

Барочный боб Фото: Instagram

Ривьерный боб

Вдохновленный вневременным гламуром Французской Ривьеры, Ривьерный боб — это мягкие волны, объем и ретро-элегантность. Предложенный экспертом по парикмахерскому искусству Томом Смитом, этот стиль сочетает мягкие волны или гладкий объем и подражает таким иконам, как Бриджит Бардо и Грейс Келли, для создания вневременного и непринужденного образа.

Наилучшие формы лица: овальное, ромбовидное, сердцевидное.

Ривьерный боб Фото: Instagram

Текстурированные волны

Растрепанные, легкие волны придают естественного движения, что идеально подходит для уютного сезона свитеров или осенних прогулок.

Самые лучшие формы лица: круглое, овальное, длинное.

Текстурированные волны Фото: Instagram

Стрижка "ковбойка"

Эта трендовая стрижка для женщин сочетает слои "бабочка" и современную форму маллет — дерзкую, но в то же время романтичную.

Лучшие формы лица: квадратное, овальное, сердцевидное.

Стрижка "ковбойка" Фото: Instagram

Короткий боб

Гладкий и острый, короткий боб остается изысканным выбором для осени. Более темные осенние тона делают этот стиль особенно впечатляющим.

Наилучшие формы лица: круглое, овальное, ромбовидное.

Короткий боб Фото: Instagram

Слои, обрамляющие лицо

Мягкие слои, обрамляющие лицо, придают объем и форму, сохраняя волосы легкими и удобными в уходе в холодные месяцы.

Наилучшие формы лица: круглое, квадратное, сердцевидное.

Слои, обрамляющие лицо Фото: Instagram

Стрижка бикси

Стрижка бикси — это сочетание боба и пикси, игривая и современная, идеальная для смелых осенних преображений.

Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, круглое.

Стрижка бикси

Боб-каре

Стрижка боб-каре — это гладкий, точный вырез, который касается челюсти, придавая ей смелый, изысканный вид. Его острая форма добавляет структуры и изысканности, идеально подходит для шикарного и непринужденного осеннего образа.

Наилучшие формы лица: овальное, сердцевидное, длинное.

Боб-каре Фото: Instagram

Кудрявое пикси

Короткая, упругая и неприхотливая к уходу, эта стрижка пикси позволяет естественным локонам сиять, при этом сохраняя шик и непринужденность.

Наилучшие формы лица: сердцевидное, овальное, круглое.

Кудрявое пикси Фото: Instagram

Косички

Косички универсальные и защитные — идеально подходят для осени.

Лучшие формы лица: все, кому подходят собранные прически.

Косички Фото: Instagram

