Біксі, ковбойка і боб: 10 найстильніших стрижок 2025 року (фото)
Тренди волосся 2025 року — це легка вишуканість та впевненість. Цієї осені найкращі зачіски для жінок включають м’які шари, боб, об’ємний чубчик та природні текстури, які підкреслять ваш особистий стиль.
Незалежно від того, чи хочете ви сміливого перетворення, чи ледь помітного оновлення, ці трендові образи стануть ідеальним натхненням для вашого наступного візиту до салону. Про це пише Perfect.
10 найстильніших стрижок 2025 року
Бароковий боб
Бароковий боб – це сміливий, осінній боб з м’якими скульптурними хвилями та шарами, що обрамляють обличчя. Натхненний вишуканими деталями барокового мистецтва 17-го та 18-го століть, він надає вашому волоссю класичної голлівудської величі та легкості.
Найкращі форми обличчя: овальне, серцеподібне, квадратне.
Рив’єрний боб
Натхненний позачасовим гламуром Французької Рив’єри, Рив’єрний боб – це м’які хвилі, об’єм та ретро-елегантність. Запропонований експертом з перукарства Томом Смітом, цей стиль поєднує м'які хвилі або гладкий об'єм і наслідує таких ікон, як Бріджит Бардо та Грейс Келлі, для створення позачасового та невимушеного образу.
Найкращі форми обличчя: овальне, ромбоподібне, серцеподібне.
Текстуровані хвилі
Розпатлані, легкі хвилі надають природного руху, що ідеально підходить для затишного сезону светрів або осінніх прогулянок.
Найкращі форми обличчя: кругле, овальне, довге.
Стрижка "ковбойка"
Ця трендова стрижка для жінок поєднує шари "метелик" та сучасну форму маллет — зухвалу, але водночас романтичну.
Найкращі форми обличчя: квадратне, овальне, серцеподібне
Короткий боб
Гладкий та гострий, короткий боб залишається вишуканим вибором для осені. Темніші осінні тони роблять цей стиль особливо вражаючим.
Найкращі форми обличчя: кругле, овальне, ромбоподібне.
Шари, що обрамляють обличчя
М'які шари, що обрамляють обличчя, додають об'єму та форми, зберігаючи волосся легким та зручним у догляді в холодні місяці.
Найкращі форми обличчя: кругле, квадратне, серцеподібне.
Стрижка біксі
Стрижка біксі — це поєднання бобу та піксі, грайлива та сучасна, ідеальна для сміливих осінніх перетворень.
Найкращі форми обличчя: овальне, серцеподібне, кругле.
Боб-каре
Стрижка боб-каре — це гладкий, точний виріз, який торкається щелепи, надаючи їй сміливого, вишуканого вигляду. Його гостра форма додає структури та вишуканості, ідеально підходить для шикарного та невимушеного осіннього образу.
Найкращі форми обличчя: овальне, серцеподібне, довге.
Кучеряве піксі
Коротка, пружна та невибаглива до догляду, ця стрижка піксі дозволяє природним локонам сяяти, водночас зберігаючи шик та невимушеність.
Найкращі форми обличчя: серцеподібне, овальне, кругле.
Коси
Коси універсальні та захисні — ідеально підходять для осені.
Найкращі форми обличчя: усі, кому пасують зібрані зачіски.
