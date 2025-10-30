"Очень странные дела": Netflix представил трейлер финального сезона

Крупнейшая американская стриминговая платформа Netflix представила трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела", который станет финальным. Зрители увидят последние серии, начиная с 26 ноября и заканчивая 31 декабря.

Ставки в последнем сезоне не просто повышаются, а "переворачиваются с ног на голову", рассказал один из создателей сериала Росс Даффер изданию Tudum.

"Думаю, уникальность этого сезона в том, что он начинается в некотором хаосе, потому что наши герои в конечном итоге проиграли в конце четвертого сезона. Обычно мы рассказываем об их обычной жизни и учебе, а затем добавляем элемент сверхъестественного. Но в этом случае сезон мчится вперед с самого начала", – интригует он.

Трейлер пятого сезона сериала "Очень странные дела"

"Очень странные дела 5": сюжет и актерский состав

События разворачиваются осенью 1987 года.

"Хокинс, потрясенный открытием Разломов в конце четвертого сезона, объединяет наших героев одна цель: найти и убить Векну. "Но Векна исчез — его местонахождение и планы неизвестны", — говорится в официальном синопсисе.

Відео дня

Чтобы усложнить миссию друзей, правительство ввело в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцать (Милли Бобби Браун), вынудив ее снова скрываться.

"С приближением годовщины исчезновения Уилла нарастает тяжелый, знакомый страх. Надвигается финальная битва, а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались прежде", – гласит предисловие.

В актерском составе также присутствуют Гейтен Матараццо (Дастин), Кейлеб Маклафлин (Лукас), Ной Шнапп (Уилл), Сэди Синк (Макс), Финн Вулфхард (Майк), Вайнона Райдер (Джойс Байерс), Дэвид Харбор (Джим Хоппер) и другие.

Первые четыре серии "Очень странных дел 5" выйдут 26 ноября, затем три — на Рождество, 25 декабря, а финальная — 31 декабря, в канун Нового года.

Напомним, актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала "Очень странные дела", и ее муж Джейк Бонджови, сын легендарного рокера Джона Бон Джови, усыновили девочку.

Ранее также сообщалось, что актер Финн Вулфгард, еще одна звезда сериала "Очень странные дела", регулярно поддерживает Украину и защищает права коренных народов.