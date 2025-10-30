"Дивні дива": Netflix представив трейлер фінального сезону

Найбільша американська стримінгова платформа Netflix представила трейлер п'ятого сезону серіалу "Дивні дива", який стане фінальним. Глядачі побачать останні серії, починаючи з 26 листопада і закінчуючи 31 грудня.

Ставки в останньому сезоні не просто підвищуються, а "перевертаються з ніг на голову", розповів один із творців серіалу Росс Даффер виданню Tudum.

"Гадаю, унікальність цього сезону в тому, що він починається в певному хаосі, тому що наші герої зрештою програли наприкінці четвертого сезону. Зазвичай ми розповідаємо про їхнє звичайне життя і навчання, а потім додаємо елемент надприродного. Але в цьому випадку сезон мчить уперед із самого початку", — інтригує він.

Трейлер п'ятого сезону серіалу "Дуже дивні справи"

"Дивні дива 5": сюжет і акторський склад

Події розгортаються восени 1987 року.

"Гокінс, приголомшений відкриттям Розломів наприкінці четвертого сезону, об'єднує наших героїв одна мета: знайти і вбити Векну. "Але Векна зник — його місцезнаходження і плани невідомі", — йдеться в офіційному синопсисі.

Щоб ускладнити місію друзів, уряд запровадив у місті військовий карантин і посилив полювання на Одинадцять (Міллі Боббі Браун), змусивши її знову переховуватися.

"З наближенням річниці зникнення Вілла наростає важкий, знайомий страх. Насувається фінальна битва, а разом з нею і темрява, могутніша і смертоносніша за все, з чим вони стикалися раніше", — свідчить передмова.

В акторському складі також присутні Гейтен Матараццо (Дастін), Кейлеб Маклафлін (Лукас), Ной Шнапп (Уїлл), Седі Сінк (Макс), Фінн Вулфгард (Майк), Вайнона Райдер (Джойс Баєрс), Девід Гарбор (Джим Гоппер) та інші.

Перші чотири серії "Дивни див 5" вийдуть 26 листопада, потім три — на Різдво, 25 грудня, а фінальна — 31 грудня, напередодні Нового року.

