No-buy 2025: все больше людей поддерживают тренд "отказа от покупок" — как он помогает избавиться от долгов и хаоса

В 2025 году пользователи со всего мира начали присоединяться к новому тренду No-buy 2025, что означает год без покупок. Глава идея тренда — не отказ от всех покупок, а лишь определенные ограничения, которые помогают избавиться от долгов, хаоса и существенно влияют на экологию.

Тренд, который начали "зумеры", касается личных финансов, в соответствии с которым люди обязуются избегать необязательных покупок в течение определенного периода или целого года. Этот вызов помогает пересмотреть свои привычки расходования, получить ясность относительно своих финансовых приоритетов и увеличить сбережения, рассказывало издание Yahoo.

В соцсети Reddit появилось отдельное сообщество участников тренда "Год без покупок", насчитывающее более 70 тысяч участников. Люди делятся собственным опытом и советами, которые помогают им менять собственное финансовое положение.

No-buy 2025: в чем суть тренда?

Идея тренда — отказаться не от всех покупок на определенное время, а ограничить некоторые категории расходов. Так, например, речь идет о покупках одежды, косметики или аксессуаров, расходов на доставку еды, чтобы за это время научиться контролировать свои импульсивные покупки и ответственнее относиться к материальным вещам и финансам.

Один из пользователей сообщества в Reddit рассказал о собственном опыте тренда "год без покупок":

"В прошлом году я начал год без покупок и завершил его в этом месяце. Мои правила были такими: если что-то было необходимым, я покупал это, а также позволял себе покупать основные вещи, такие как продукты, еду, лекарства, оплачивать коммунальные счета... В этом году я узнал, что могу жить хорошо, не покупая ничего нового, что не является необходимым", — утверждает он.

Также участие в тренде, который пользователь планирует продолжать, помогло ему отказаться от соцсетей и полностью удалить профиль на платформе Amazon.

Ограничение соцсетей — важная часть тренда No-buy 2025. Дело в том, что именно там людям демонстрируют "идеальную жизнь", побуждая приобрести новые товары, чтобы достичь такой же.

Пример упомянутого выше пользователя — не уникальный. Многие люди, которые присоединились к тренду, удаляют учетные записи и данные о кредитных картах из различных онлайн-магазинов, чтобы избежать лишних расходов. Вместо этого сосредотачиваются на хобби, общении и спортивных занятиях.

В статье на Washington Post также упомянуты истории людей, которые присоединились к тренду "Год без покупок". Анджела Сот, 32-летняя пекарь из Атланты, рассказала, что она выплатила долг на сумму 35 000 долларов за полтора года, следуя тренду.

"Я больше не хотела жить по этой схеме — просто платить минимальный платеж, а потом это накапливает ужасные проценты", — призналась женщина.

Пользователи утверждают: отказ от покупок делает их жизнь более ответственной, а выбор — осознанным и разумным.

