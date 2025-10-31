No-buy 2025: все більше людей підтримують тренд "відмови від покупок" — як він допомагає позбутися боргів та хаосу

У 2025 році користувачі з усього світу почали приєднуватися до нового тренду No-buy 2025, що означає рік без покупок. Голова ідея тренду — не відмова від усіх покупок, а лише певні обмеження, які допомагають позбутися боргів, хаосу і суттєво впливають на екологію.

Тренд, який започаткували "зумери", стосується особистих фінансів, відповідно до якого люди зобов’язуються уникати необов’язкових покупок упродовж певного періоду або ж цілого року. Цей виклик допомагає переглянути свої звички витрачання, отримати ясність щодо своїх фінансових пріоритетів і збільшити заощадження, розповідало видання Yahoo.

У соцмережі Reddit з'явилася окрема спільнота учасників тренду "Рік без покупок", що налічує понад 70 тисяч учасників. Люди діляться власним досвідом та порадами, які допомагають їм змінювати власне фінансове становище.

No-buy 2025: у чому суть тренду?

Ідея тренду — відмовитися не від усіх покупок на певний час, а обмежити деякі категорії витрат. Так, наприклад, йдеться про покупки одягу, косметики чи аксесуарів, витрат на доставку їжі, аби за цей час навчитися контролювати свої імпульсивні покупки та відповідальніше ставитися до матеріальних речей і фінансів.

Відео дня

Один із користувачів спільноти у Reddit розповів про власний досвід тренду "рік без покупок":

"Минулого року я розпочав рік без покупок і завершив його цього місяця. Мої правила були такими: якщо щось було необхідним, я купував це, а також дозволяв собі купувати основні речі, такі як продукти, їжу, ліки, оплачувати комунальні рахунки… Цього року я дізнався, що можу жити добре, не купуючи нічого нового, що не є необхідним", — стверджує він.

Також участь у тренді, який користувач планує продовжувати, помогла йому відмовитися від соцмереж і повністю видалити профіль на платформі Amazon.

Скриншот | допис користувача про тренд "Рік без покупок"

Обмеження соцмереж — важлива частина тренду No-buy 2025. Річ у тому, що саме там людям демонструють "ідеальне життя", спонукаючи придбати нові товари, аби досягти такого ж.

Приклад згаданого вище користувача — не унікальний. Чимало людей, які приєдналися до тренду, видаляють облікові записи та дані про кредитні картки з різноманітних онлайн-магазинів, аби уникнути зайвих витрат. Натомість зосереджуються на хобі, спілкуванні та спортивних заняттях.

У статті на Washington Post також згадані історії людей, які долучилися до тренду "Рік без покупок". Анджела Сот, 32-річна пекарка з Атланти, розповіла, що вона виплатила борг на суму 35 000 доларів за півтора року, слідуючи за трендом.

"Я більше не хотіла жити за цією схемою — просто платити мінімальний платіж, а потім це накопичує жахливі відсотки", — зізналася жінка.

Користувачі стверджують: відмова від покупок робить їх життя відповідальнішим, а вибір — усвідомленим та розумним.

Також 11 жовтня у Huffpost розповіли про трюк, який допомагає зібрати за 100 днів 5000 доларів готівкою.

Нагадаємо, 2 жовтня у Daily Mail розкрили головні тренди на Геловін 2025 року.