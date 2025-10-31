18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева подписал контракт с ВСУ

Родители Михаила, известная телеведущая и общественный деятель, рассказали, что их сын неделю назад подписал контракт на службу в Силах беспилотных систем ВСУ и уже принял присягу.

О поступке 18-летнего Михаила Маричка Падалко и Егор Соболев сообщили в соцсетях. "Наш сын уже неделю, как принял присягу на верность украинскому народу, подписав контракт с ВСУ. С самого начала войны я знала, что это может произойти, но все надеялась, что к тому моменту, как ему будет 18, война закончится и в этом не будет необходимости. Потребность не только не исчезла, потребность в людях только увеличилась", — написала телеведущая ТСН на канале "1+1".

Маричка Падалко рассказала, что ее сын Михаил сейчас в ВСУ Фото: Скриншот

По словам Марички Падалко, Михаил считал, что "Украина начинается с меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Черноволу. Сейчас она очень волнуется и гордится одновременно.

Відео дня

"Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому — моя поддержка всем украинским мамам", — резюмировала Падалко. Ее муж, журналист и общественный деятель Егор Соболев в июне 2021 года прошел военные сборы в составе одной из бригад ВСУ, получил военную специальность "стрелок". В августе 2021 года заключил контракт с подразделением территориальной обороны.

Сам Егор Соболев сообщил, что Михаил еще в 15 лет начал ездить на военные тренировки для молодежи и заинтересовался дронами, когда его отец возглавил роту БПЛА.

"В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника", — по словам Соболева, сын хотел мобилизоваться в его подразделение, но когда он посоветовал ему заниматься конструированием дронов, сын куда-то "исчез".

Впоследствии выяснилось, что Михаил с мая находился на Запорожском, Сумском и Донецком направлениях, "летал" с добровольческим подразделением и сделал уже сотню миссий на разведчиках самолетного типа. И в октябре он собирался заключить официальный контракт.

"Я посоветовал ему идти в Силы беспилотных систем ВС Украины. Он так и хотел, присоединившись к одному из славных полков СБС", — рассказал Соболев.

Он и Маричка Падалко также опубликовали фото сына в военной форме.

Напомним, Маричка Падалко рассказывала, что ее муж Егор Соболев получил новую должность в подразделении в котором он служит.

Также телеведущая призналась у каких украинских селебрити она бы не брала интервью.