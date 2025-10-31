18-річний син Марічки Падалко та Єгора Соболєва підписав контракт із ЗСУ

Батьки Михайла, відома телеведуча та громадський діяч, розповіли, що їх син тиждень тому підписав контракт на службу в Силах безпілотних систем ЗСУ і вже склав присягу.

Про вчинок 18-річного Михайла Марічка Падалко та Єгор Соболєв повідомили у соцмережах. "Наш син вже тиждень, як склав присягу на вірність українському народові, підписавши контракт з ЗСУ. Від самого початку війни я знала, що це може статися, але все сподівалася, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилася", - написала телеведуча ТСН на каналі "1+1".

Марічка Падалко розповіла, що її син Михайло нині у ЗСУ Фото: Скріншот

За словами Марічки Падалко, Михайло вважав, що "Україна починається з мене" ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить Вʼячеславу Чорноволу. Нині вона дуже хвилюється та пишається одночасно.

"Мати сина в ЗСУ виявилось в кілька разів складніше, ніж чоловіка. Тому — моя підтримка всім українським мамам", - резюмувала Падалко. Її чоловік, журналіст та громадський діяч Єгор Соболєв у червні 2021 року пройшов військові збори у складі однієї з бригад ЗСУ, отримав військову спеціальність "стрілець". У серпні 2021 року уклав контракт з підрозділом територіальної оборони.

Сам Єгор Соболєв повідомив, що Михайло ще о 15 років почав їздити на військові вишколи для молоді та зацікавився дронами, коли його батько очолив роту БПЛА.

"У 17 Міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон, влаштувався на їхнє виробництво та вступив до Могилянки на щойно відкриту там спеціальність "Робототехніка", - за словами Соболєва, син хотів мобілізуватись до його підрозділу, але коли він порадив йому займатись конструюванням дронів, син кудись "зник".

Згодом з'ясувалось, що Михайло з травня перебував на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках, "літав" із добровольчим підрозділом та зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу. І у жовтні він збирався укласти офіційний контракт.

"Я порадив йому йти до Сили безпілотних систем ЗС України. Він так і хотів, приєднавшися до одного зі славетних полків СБС", - розповів Соболєв.

Він та Марічка Падалко також опублікували фото сина у військовій формі.

