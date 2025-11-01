"Скажут, что я сумасшедшая": Ким Кардашьян сделала скандальное заявление о высадке на Луну — ей ответили в NASA

Светская львица и модель Ким Кардашьян шокировала скандальной теорией относительно высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, утверждая, что они так и не смогли добраться до пункта назначения.

Модель убеждала собеседницу в последнем эпизоде сериала The Kardashians ("Семейство Кардашьян") в том, что высадки на Луну якобы никогда не было. Об этом пишет Fox News.

Полет, который стал определяющим в "космической гонке" между США и СССР, стал определяющим моментом истории, звезда полностью отвергает, называя фейковой информацией. В эпизоде она продемонстрировала отрывок разговора журналистки с одним из астронавтов, участвовавшим в экспедиции, который, по ее мнению, подтверждает скандальную теорию.

"Эта девушка спрашивает: "Какой момент был самым страшным?" А (Олдрин — ред.) отвечает: "Не было никаких страшных моментов, потому что ничего такого не произошло. Могло быть страшно, но не было, потому что ничего такого не произошло", — отметила Кардашьян.

Она утверждает, что астронавт "постарел" и ошибается, когда говорит о легендарной высадке людей на Луну.

"Поэтому я думаю, что этого не было", — заявила звезда.

Полсон, собеседница звезды, сказала после этого, что ее заявление "заставило задуматься" и "очень глубоко погрузиться". Также она призналась впоследствии, что Кардашьян "постоянно присылает теории заговора" ей.

Когда с Кардашьян связался продюсер шоу, чтобы выяснить, действительно ли она так считает, звезда еще раз подтвердила свою теорию.

"Я не думаю, что мы это сделали. Я думаю, что это была подделка", — заявила модель.

Она также попыталась аргументировать свою теорию, высказав несколько "подозрений".

"На Луне нет гравитации. Почему флаг развевается? Обувь, которую они носили на Луне и которая выставлена в музее, имеет другой отпечаток, чем на фотографиях. Почему нет звезд?", — добавила Кардашьян.

Что ответили в NASA на скандальную теорию Кардашьян

На заявления Ким Кардашьян отреагировал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи. В сети X он обнародовал ответ звезде, в котором отметил, что знаковое событие таки состоялось.

"Да, Ким Кардашьян, мы побывали на Луне... 6 раз!", — заверил чиновник.

