"Скажуть, що я божевільна": Кім Кардаш'ян зробила скандальну заяву про висадку на Місяць — їй відповіли у NASA

Світська левиця і модель Кім Кардаш'ян шокувала скандальною теорією щодо висадження американських астронавтів на Місяць у 1969 році, стверджуючи, що вони так і не змогли дістатися пункту призначення.

Модель переконувала співрозмовницю в останньому епізоді серіалу The Kardashians ("Сімейство Кардаш'янів") у тому, що висадки на Місяць нібито ніколи не було. Про це пише Fox News.

Політ, який став визначальним у "космічних перегонах" між США та СРСР, став визначальним моментом історії, зірка повністю відкидає, називаючи фейковою інформацією. В епізоді вона продемонструвала уривок розмови журналістки з одним із астронавтів, який брав участь в експедиції, який, на її думку, підтверджує скандальну теорію.

"Ця дівчина запитує: "Який момент був найстрашнішим?" А (Олдрін — ред.) відповідає: "Не було ніяких страшних моментів, бо нічого такого не сталося. Могло бути страшно, але не було, бо нічого такого не сталося", — зазначила Кардаш'ян.

Вона стверджує, що астронавт "постарів" і помиляється, коли говорить про легендарне висадження людей на Місяць.

"Тож я думаю, що цього не було", — заявила зірка.

Кім Кардаш'ян оскандалилася заявами про висадку на Місяць Фото: Instagram kimkardashian

Полсон, співрозмовниця зірки, сказала після цього, що її заява "змусила задуматися" і "дуже глибоко зануритися". Також вона зізналася згодом, що Кардаш'ян "постійно надсилає теорії змови" їй.

Коли із Кардаш'ян зв'язався продюсер шоу, аби з'ясувати, чи дійсно вона так вважає, зірка ще раз підтвердила свою теорію.

"Я не думаю, що ми це зробили. Я думаю, що це була підробка", — заявила модель.

Вона також спробувала аргументувати свою теорію, висловивши кілька "підозр".

"На Місяці немає гравітації. Чому прапор майорить? Взуття, яке вони носили на Місяці і яке виставлено в музеї, має інший відбиток, ніж на фотографіях. Чому немає зірок?", — додала Кардаш'ян.

Що відповіли у NASA на скандальну теорію Кардаш'ян

На заяви Кім Кардаш'ян відреагував виконувач обов'язків адміністратора NASA Шон Даффі. У мережі X він оприлюднив відповідь зірці, у якій наголосив, що знакова подія таки відбулася.

"Так, Кім Кардаш'ян, ми побували на Місяці… 6 разів!", — запевнив посадовець.

Скриншот | відповідь NASA на заяви Кім Кардаш'ян

