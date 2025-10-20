"Це вже клініка": Кім Кардаш'ян вразила дивним образом на червоній доріжці (фото)

На гала-вечорі Academy Museum Gala 2025, що відбувся у суботу ввечері, 44-річна зірка з’явилася у нюдовій сукні від Maison Margiela з корсетом і драпірованими рукавами, що переходили у поділ. Найбільше здивування викликала маска тілесного кольору, яка повністю приховала її обличчя.

Кім Кардаш’ян знову привернула всю увагу на червоній доріжці. Цього разу завдяки образу, який шанувальники вже охрестили "передчасним Геловіном", пише Page Six.

У відео, яке візажист Маріо Дедіванович опублікував в Instagram Stories, Кардаш’ян жартома спитала:

"Маріо, я добре виглядаю? Макіяж видно?"

На що той у тон відповів:

"Так, твій макіяж просто чудовий".

Кім пожартувала:

"Супер. Недаремно ми так старалися".

Кім Кардаш'ян Фото: Getty Images

Втім, у соцмережах реакція була зовсім не такою доброю. Користувачі X (Twitter) засипали зірку критикою:

"Я впевнена, Норт це точно не схвалила!" — написала одна фанатка, маючи на увазі 12-річну доньку Кардаш’ян.

Відео дня

"Вона знову все зіпсувала. Повний провал", — додав інший.

"Це вже клініка. Усе, що вона робить — просто заради уваги", — написали в коментарях.

Дехто навіть побачив у цьому образі відсилку до стилю її колишнього чоловіка Каньє Веста, який неодноразово з’являвся публічно у масках:

"У ній досі видно Каньє", — зауважив користувач.

"Вона, мабуть, сумує за ним… бо це вже перебір", — пожартував інший.

Інші образи Кардаш'ян

Це не перший випадок, коли Кардаш’ян закриває обличчя на публіці. У 2021 році вона вже з’являлася на Met Gala у повністю чорному вбранні Balenciaga, що закривало все тіло, включно з обличчям.

Кім Кардаш'ян на Met Gala Фото: Vogue

Схоже, Кім продовжує експериментувати з образом — навіть якщо не всім її сміливість до вподоби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американська теледіва розридалася у новому документальному трейлері про свого колишнього чоловіка Каньє Веста.

Ентоні Гопкінс потролив Кім Кардаш'ян сценою з "Мовчання ягнят".

Крім того, зірка з'явилася на суд у Парижі в прикрасах на мільйони доларів.