"Это уже клиника": Ким Кардашьян поразила странным образом на красной дорожке (фото)

На гала-вечере Academy Museum Gala 2025, который состоялся в субботу вечером, 44-летняя звезда появилась в нюдовом платье от Maison Margiela с корсетом и драпированными рукавами, переходящими в подол. Наибольшее удивление вызвала маска телесного цвета, которая полностью скрыла ее лицо.

Ким Кардашьян снова привлекла все внимание на красной дорожке. На этот раз благодаря образу, который поклонники уже окрестили "преждевременным Хэллоуином", пишет Page Six.

В видео, которое визажист Марио Дедиванович опубликовал в Instagram Stories, Кардашьян в шутку спросила:

"Марио, я хорошо выгляжу? Макияж виден?"

На что тот в тон ответил:

"Да, твой макияж просто великолепен".

Ким пошутила:

"Отлично. Не зря мы так старались".

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Впрочем, в соцсетях реакция была совсем не такой доброй. Пользователи X (Twitter) засыпали звезду критикой:

"Я уверена, Норт это точно не одобрила!" — написала одна фанатка, имея в виду 12-летнюю дочь Кардашьян.

"Она снова все испортила. Полный провал", — добавил другой.

"Это уже клиника. Все, что она делает — просто ради внимания", — написали в комментариях.

Некоторые даже увидели в этом образе отсылку к стилю ее бывшего мужа Канье Уэста, который неоднократно появлялся публично в масках:

"В ней до сих пор видно Канье", — заметил пользователь.

"Она, видимо, скучает по нему... потому что это уже перебор", — пошутил другой.

Другие образы Кардашьян

Это не первый случай, когда Кардашьян закрывает лицо на публике. В 2021 году она уже появлялась на Met Gala в полностью черном наряде Balenciaga, закрывающем все тело, включая лицо.

Ким Кардашьян на Met Gala Фото: Vogue

Похоже, Ким продолжает экспериментировать с образом — даже если не всем ее смелость по душе.

