45-річна Кім Кардаш'ян шокувала заявою, що в неї діагностували аневризму головного мозку

Новий сезон шоу The Kardashians розпочався з неочікуваного зізнання, яке сколихнуло фанатів. У проморолику зірка поділилася особистою новиною, що стосується її здоров’я.

Бізнесвумен зізналася, що лікарі діагностували у неї аневризму головного мозку. Про це вона розповіла у тизері сьомого сезону шоу The Kardashians, прем’єра якого відбулася у четвер на платформі Hulu, пише The New York Times.

"Там щось на кшталт маленької аневризми", — каже 45-річна Кардашян у відео. Її сестра Кортні Кардашян Баркер у відповідь здивовано промовляє: "Ого".

На кадрах також видно, як Кім проходить обстеження мозку. Вона припустила, що проблема може бути спричинена стресом.

Медики пояснюють, що аневризма — це випинання стінки судини в мозку, схоже на "слабке місце на шині". Приблизно одна людина з 50 має невиявлену аневризму, яка зазвичай не викликає симптомів. У більшості випадків такі утворення лише спостерігають, а не лікують оперативно.

"Не всі аневризми є небезпечними — багато з них просто контролюють. А коли лікування потрібне, існує безліч ефективних методів", — пояснив доктор Шазам Хуссейн із клініки Клівленда.

Хоча Кім Кардашян натякнула, що її стан може бути пов’язаний зі стресом, лікарі зазначають, що прямого зв’язку між стресом та розвитком аневризми не доведено. Основними факторами ризику є високий тиск, куріння та спадковість.

Зазначимо, раніше Кардаш'ян активно рекламувала повні МРТ-сканування тіла, хоча багато лікарів застерігають, що такі обстеження не завжди мають діагностичну користь.

