Кім Кардаш'ян в Лондоні повторила готичний образ Наомі Кемпбелл (фото)

Модель з’явилася на прем'єрі нового юридичного серіалу "Все чесно" (All’s Fair) у Лондоні, де разом із колегами — Теяною Тейлор, Сарою Полсон, Нісі Нешою та Наомі Воттс — представила проєкт публіці. Для виходу зірка обрала готичний лук, створений турецькою дизайнеркою Діларою Фіндікоглу.

Кардаш'ян постала у шкіряній корсетній сукні міді з пітоновим тисненням, вузькими бретелями, ремінцями на ліфі та шнурівкою на спині. Фокус розповідає про лук зірки, який вразив.

Образ доповнила чорна мереживна накидка з вишивкою, гостроносі лаковані чоботи, а також срібні ланцюги з великим хрестом і декоративними шаблями.

Кім Кардаш'ян на прем'єрі нового юридичного серіалу "Все чесно" Фото: AP

Кім завершила готичний ансамбль чорним манікюром, гладкою зачіскою з кісками та макіяжем із чорними стрілками, рожевими рум’янами і бежевою помадою.

До речі, саме цю сукню раніше демонструвала Наомі Кемпбелл під час показу весняно-літньої колекції 2026 року бренду Dilara Findikoglu на Лондонському тижні моди. Таким чином, бізнесвумен відтворила знаковий подіумний образ Наомі, додавши йому власного драматизму та зіркового шарму.

Відео дня

Наомі Кемпбелл у сукні Dilara Findikoglu Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, зірка з'явилася на суд у Парижі в прикрасах на мільйони доларів.