Кім Кардаш'ян в Лондоні повторила готичний образ Наомі Кемпбелл (фото)
Модель з’явилася на прем'єрі нового юридичного серіалу "Все чесно" (All’s Fair) у Лондоні, де разом із колегами — Теяною Тейлор, Сарою Полсон, Нісі Нешою та Наомі Воттс — представила проєкт публіці. Для виходу зірка обрала готичний лук, створений турецькою дизайнеркою Діларою Фіндікоглу.
Кардаш'ян постала у шкіряній корсетній сукні міді з пітоновим тисненням, вузькими бретелями, ремінцями на ліфі та шнурівкою на спині. Фокус розповідає про лук зірки, який вразив.
Образ доповнила чорна мереживна накидка з вишивкою, гостроносі лаковані чоботи, а також срібні ланцюги з великим хрестом і декоративними шаблями.
Кім завершила готичний ансамбль чорним манікюром, гладкою зачіскою з кісками та макіяжем із чорними стрілками, рожевими рум’янами і бежевою помадою.
До речі, саме цю сукню раніше демонструвала Наомі Кемпбелл під час показу весняно-літньої колекції 2026 року бренду Dilara Findikoglu на Лондонському тижні моди. Таким чином, бізнесвумен відтворила знаковий подіумний образ Наомі, додавши йому власного драматизму та зіркового шарму.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Кім Кардаш'ян вразила дивним образом на червоній доріжці.
- Ентоні Гопкінс потролив модель сценою з "Мовчання ягнят".
Крім того, зірка з'явилася на суд у Парижі в прикрасах на мільйони доларів.