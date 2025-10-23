Ким Кардашьян в Лондоне повторила готический образ Наоми Кэмпбелл (фото)
Модель появилась на премьере нового юридического сериала "Все честно" (All's Fair) в Лондоне, где вместе с коллегами — Теяной Тейлор, Сарой Полсон, Ниси Нешей и Наоми Уоттс — представила проект публике. Для выхода звезда выбрала готический лук, созданный турецким дизайнером Диларой Финдикоглу.
Кардашьян предстала в кожаном корсетном платье миди с питоновым тиснением, узкими бретелями, ремешками на лифе и шнуровкой на спине. Фокус рассказывает о луке звезды, который поразил.
Образ дополнила черная кружевная накидка с вышивкой, остроносые лакированные сапоги, а также серебряные цепи с большим крестом и декоративными саблями.
Ким завершила готический ансамбль черным маникюром, гладкой прической с косичками и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и бежевой помадой.
Кстати, именно это платье ранее демонстрировала Наоми Кэмпбелл во время показа весенне-летней коллекции 2026 года бренда Dilara Findikoglu на Лондонской неделе моды. Таким образом, бизнесвумен воссоздала знаковый подиумный образ Наоми, добавив ему собственного драматизма и звездного шарма.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ким Кардашьян поразила странным образом на красной дорожке.
- Энтони Хопкинс потроллил модель сценой из "Молчания ягнят".
Кроме того, звезда появилась на суд в Париже в украшениях на миллионы долларов.