Ким Кардашьян в Лондоне повторила готический образ Наоми Кэмпбелл (фото)

Модель появилась на премьере нового юридического сериала "Все честно" (All's Fair) в Лондоне, где вместе с коллегами — Теяной Тейлор, Сарой Полсон, Ниси Нешей и Наоми Уоттс — представила проект публике. Для выхода звезда выбрала готический лук, созданный турецким дизайнером Диларой Финдикоглу.

Кардашьян предстала в кожаном корсетном платье миди с питоновым тиснением, узкими бретелями, ремешками на лифе и шнуровкой на спине. Фокус рассказывает о луке звезды, который поразил.

Образ дополнила черная кружевная накидка с вышивкой, остроносые лакированные сапоги, а также серебряные цепи с большим крестом и декоративными саблями.

Ким Кардашьян на премьере нового юридического сериала "Все честно" Фото: AP

Ким завершила готический ансамбль черным маникюром, гладкой прической с косичками и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и бежевой помадой.

Кстати, именно это платье ранее демонстрировала Наоми Кэмпбелл во время показа весенне-летней коллекции 2026 года бренда Dilara Findikoglu на Лондонской неделе моды. Таким образом, бизнесвумен воссоздала знаковый подиумный образ Наоми, добавив ему собственного драматизма и звездного шарма.

Наоми Кэмпбелл в платье Dilara Findikoglu Фото: из открытых источников

