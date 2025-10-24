45-летняя Ким Кардашьян шокировала заявлением, что у нее диагностировали аневризму головного мозга

Новый сезон шоу The Kardashians начался с неожиданного признания, которое всколыхнуло фанатов. В проморолике звезда поделилась личной новостью, касающейся ее здоровья.

Бизнесвумен призналась, что врачи диагностировали у нее аневризму головного мозга. Об этом она рассказала в тизере седьмого сезона шоу The Kardashians, премьера которого состоялась в четверг на платформе Hulu, пишет The New York Times.

"Там что-то вроде маленькой аневризмы", — говорит 45-летняя Кардашян в видео. Ее сестра Кортни Кардашян Баркер в ответ удивленно произносит: "Ого".

На кадрах также видно, как Ким проходит обследование мозга. Она предположила, что проблема может быть вызвана стрессом.

Медики объясняют, что аневризма — это выпячивание стенки сосуда в мозге, похожее на "слабое место на шине". Примерно один человек из 50 имеет необнаруженную аневризму, которая обычно не вызывает симптомов. В большинстве случаев такие образования лишь наблюдают, а не лечат оперативно.

"Не все аневризмы опасны — многие из них просто контролируются. А когда лечение требуется, существует множество эффективных методов", — пояснил доктор Шазам Хуссейн из клиники Кливленда.

Хотя Ким Кардашян намекнула, что ее состояние может быть связано со стрессом, врачи отмечают, что прямая связь между стрессом и развитием аневризмы не доказана. Основными факторами риска являются высокое давление, курение и наследственность.

Отметим, ранее Кардашьян активно рекламировала полные МРТ-сканирования тела, хотя многие врачи предостерегают, что такие обследования не всегда имеют диагностическую пользу.

