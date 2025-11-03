Поддержите нас UA
Стиль жизни

"Кто ты, воин": блогер, который уехал из Украины, устроил фотосессию в форме ВСУ — пользователи возмущены (фото)

Олег Барышевский
Выехавший из Украины блогер Олег Барышевский попал в скандал из-за фото в форме ВСУ | Фото: Скрін

Украинский блогер Олег Барышевский, который уехал из страны за границу в 2024 году, устроил на Хэллоуин фотосессию, на которую решил появиться в форме военнослужащего ВСУ.

Парень появился в таком образе на вечеринке и выложил фотографии и видео на свою страницу в Instagram, из-за чего получил волну критики. На скандальную фотосессию отреагировал украинский военнослужащий с никнеймом "Вицик".

Он выложил сообщение на своей странице, прикрепив фотографии самого Барышевского с его вечеринки на Хэллоуин, а также прикрепил собственные кадры с поля боя. На фотографии военного продемонстрирована его аптечка, которая, как утверждает "Вицик", вымазана в крови его побратима.

"Первое фото — это моя аптечка и она в крови моего друга, который погиб на моих глазах в Покровске", — отметил военный.

Олег Барышевский блогер
Скриншот сообщения военного о фотосессии блогера Барышевского

Военный также раскритиковал фотосессию блогера, отметив, что "пиксель — это не костюм".

"Пиксель — не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Хэллоуин. Это форма, в которой мы носим на руках 300 и 200 (раненых и погибших — ред.). Ты в нем танцуешь, мы погибаем. Ты в нем пробуешь коктейль, мы в нем ловим последний воздух перед тем, как перестать дышать", — отметил "Вицик".

На самих кадрах Барышевский "отдает честь". Для "естественности" образа блогер также измазал лицо грязью.

Олег Барышевский
Скриншот из видео блогера Олега Барышевского

"Ты надел ее на праздник, чтобы получить внимание, а кто-то в ней получил пулю, осколок, шрам или гробовую доску", — пояснил военный.

Он также отметил, что ему стыдно из-за блогера, а также призвал не смеяться над теми, кто "платит самую высокую цену".

Пользователи также раскритиковали Барышевского.

"Это что? Участник шоу "кто сильнее осквернит форму"?", — спросил один из комментаторов.

Сам блогер сделал свою страницу в Instagram приватной и закрытой для тех, кто за ним не следит.

В 2024 году издание "Коротко Про" сообщало, что блогер Олег Барышевский, выехал из Украины, опубликовав фото на фоне Эйфелевой башни в Париже. Кадры он подписал одним словом: "Уклонился".

Напомним, 31 октября народный депутат Наталья Пипа заявила, что блогера Алхим хотят наказать за русский язык.

Также 29 октября блогер Ева Коршик оказалась в центре скандала из-за фото с флагом "ЛНР".