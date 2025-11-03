"Кто ты, воин": блогер, который уехал из Украины, устроил фотосессию в форме ВСУ — пользователи возмущены (фото)

Украинский блогер Олег Барышевский, который уехал из страны за границу в 2024 году, устроил на Хэллоуин фотосессию, на которую решил появиться в форме военнослужащего ВСУ.

Парень появился в таком образе на вечеринке и выложил фотографии и видео на свою страницу в Instagram, из-за чего получил волну критики. На скандальную фотосессию отреагировал украинский военнослужащий с никнеймом "Вицик".

Он выложил сообщение на своей странице, прикрепив фотографии самого Барышевского с его вечеринки на Хэллоуин, а также прикрепил собственные кадры с поля боя. На фотографии военного продемонстрирована его аптечка, которая, как утверждает "Вицик", вымазана в крови его побратима.

"Первое фото — это моя аптечка и она в крови моего друга, который погиб на моих глазах в Покровске", — отметил военный.

Відео дня

Скриншот сообщения военного о фотосессии блогера Барышевского

Военный также раскритиковал фотосессию блогера, отметив, что "пиксель — это не костюм".

"Пиксель — не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Хэллоуин. Это форма, в которой мы носим на руках 300 и 200 (раненых и погибших — ред.). Ты в нем танцуешь, мы погибаем. Ты в нем пробуешь коктейль, мы в нем ловим последний воздух перед тем, как перестать дышать", — отметил "Вицик".

На самих кадрах Барышевский "отдает честь". Для "естественности" образа блогер также измазал лицо грязью.

Скриншот из видео блогера Олега Барышевского

"Ты надел ее на праздник, чтобы получить внимание, а кто-то в ней получил пулю, осколок, шрам или гробовую доску", — пояснил военный.

Он также отметил, что ему стыдно из-за блогера, а также призвал не смеяться над теми, кто "платит самую высокую цену".

Пользователи также раскритиковали Барышевского.

"Это что? Участник шоу "кто сильнее осквернит форму"?", — спросил один из комментаторов.

Сам блогер сделал свою страницу в Instagram приватной и закрытой для тех, кто за ним не следит.

В 2024 году издание "Коротко Про" сообщало, что блогер Олег Барышевский, выехал из Украины, опубликовав фото на фоне Эйфелевой башни в Париже. Кадры он подписал одним словом: "Уклонился".

Напомним, 31 октября народный депутат Наталья Пипа заявила, что блогера Алхим хотят наказать за русский язык.

Также 29 октября блогер Ева Коршик оказалась в центре скандала из-за фото с флагом "ЛНР".