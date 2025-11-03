"Хто ти, воїн": блогер, який виїхав з України, влаштував фотосесію у формі ЗСУ — користувачі обурені (фото)

Український блогер Олег Баришевський, який виїхав з країни за кордон у 2024 році, влаштував на Гелловін фотосесію, на яку вирішив з'явитися у формі військовослужбовця ЗСУ.

Хлопець з'явився у такому образі на вечірку й виклав фотографії та відео на свою сторінку в Instagram, через що отримав хвилю критики. На скандальну фотосесію відреагував український військовослужбовець із нікнеймом "Віцик".

Він виклав допис на своїй сторінці, прикріпивши фотографії самого Баришевського з його вечірки на Гелловін, а також прикріпив власні кадри з поля бою. На фотографії військового продемонстрована його аптечка, яка, як стверджує "Віцик", вимазана у крові його побратима.

"Перше фото — це моя аптечка і вона в крoві мого друга, який загинув на моїх очах в Покровську", — зазначив військовий.

Скриншот допису військогово про фотосесію блогера Баришевського

Військовий також розкритикував фотосесію блогера, наголосивши на тому, що "піксель — це не костюм".

"Піксель — не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Гелловін. Це форма, в якій ми носимо на руках 300 і 200 (поранених і загиблих — ред.). Ти в ньому танцюєш, ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихать", — зазначив "Віцик".

На самих кадрах Баришевський "віддає честь". Для "природності" образу блогер також вимазав обличчя брудом.

Скриншот з відео блогера Олега Баришевського

"Ти вдягнув її на свято, щоб отримати увагу, а хтось у ній отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку", — пояснив військовий.

Він також зазначив, що йому соромно через блогера, а також закликав не глузувати з тих, хто "платить найвищу ціну".

Користувачі також розкритикували Баришевського.

"Це що? Учасник шоу "хто сильніше спаплюжить форму"?", — запитав один із коментаторів.

Сам блогер зробив свою сторінку в Instagram приватною й закритою для тих, хто за ним не стежить.

У 2024 році видання "Коротко Про" повідомляло, що блогер Олег Баришевський, виїхав з України, опублікувавши фото на фоні Ейфелевої вежі у Парижі. Кадри він підписав одним словом: "Ухильнувся".

