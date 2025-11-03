Лесю Подервянскому 73 года: чем известен украинский драматург с острым стилем (видео)

Украинский художник, представитель Новой волны, драматург и прозаик Лесь Подервянский 3 ноября празднует 73-летие. Он написал более 50 сатирических пьес, которые вошли в классику украинской литературы.

Острота и ирония — главная визитная карточка стиля Подервянского. Об этом отметили в "Общественном".

Лесь Подервянский — биография

Александр Сергеевич Подервянский родился в Киеве 3 ноября 1952 года и окончил Киевский художественный институт по специальности "Станковая и монументальная живопись, графика, театральная живопись". С 1976 года он участвует в выставках как художник. Картины Подервянского хранятся в коллекциях Национального художественного музея Украины и Киевской национальной картинной галереи, а также во многих частных коллекциях в США, Германии, Швеции и других странах.

Кроме того, он создал более 50 сатирических пьес, которые стали классикой. Среди ведущих тем творчества драматурга и прозаика — критика советской и постсоветской реальности, абсурдность жизни и межнациональные конфликты. Его стиль отличается острым сарказмом и использованием ненормативной лексики, а персонажи — контрастные к общепринятой морали.

В 2011 году пьесы Подервянского начали ставить на сцене. В частности, речь идет о произведениях "Павлик Морозов" и "Сны Василисы Егоровны". В своем творчестве он сочетает цинизм, иронию и постмодернизм.

Лесь Подервянский — цитаты

В "TV Парк" опубликовали подборку ярких цитат выдающегося украинского прозаика:

"Еще можно радикальнее выразить национальную идею: "От*битесь от нас. От*битесь!" Или же на английском, элегантнее — "Fuck off"".

"Потому что надо не всякой ху*ней заниматься, а жить интересно: читать книжки, быть шпионом, дрессировать любимую обезьяну и ходить в оперу с красивыми девушками. И получать от этого все возможное удовольствие".

"О возможных последствиях не подумали? Один лишь раз, и уже крадется к нам пиз*ец с хищной улыбкой".

"К черту войну! Делайте любовь, деб*лы!"

"Не верю в силу слова я, а верю в силу пи*дюлей".

"Есть предложение вписать в Конституцию Украины такое понятие, как Майдан. Когда собирается дох*я людей, они могут вызвать любого пида*аса на Майдан, чтобы он отчитывался. Это наша национальная традиция, похожая на Запорожскую Сечь. Но где предел, сколько людей должно собраться? Поэтому вводится такое юридическое понятие, как "дох*я". Когда дох*я — сразу видно. Если кто-то говорит: "Собралось дох*я", а другой возражает — тогда начинается дискуссия, но достичь консенсуса нетрудно. Это вполне соответствует национальной ментальности".

"Крысы впереди, позади тараканы и ман*авошки. Вся эта нечисть со всех сторон ползет на Украину. Держись, друг! Тараканы поедят ман*авошек, крысы закусят тараканами и сами сдохнут. Это закон природы. Дарвин нас учил, что все чудовища исчезают. Зато останется все хорошее и умное — как мы с тобой. Так что пиз*уй с тем пессимизмом".

"Ивасик видел разные чудеса. Аленушку и брата Кац*па, который стал козлом. Колобка-деб*ла, пида*аса-фетфурмоса. Но никто не знал, где точка G. Пришел домой, сказал Горпине, что точки G нигде нет. Горпина на это ему: "Пойдем, дурбецало, покажу"".

