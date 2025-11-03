Лесю Подерв'янському 73 роки: чим відомий український драматург з гострим стилем (відео)

Український художник, представник Нової хвилі, драматург та прозаїк Лесь Подерв'янський 3 листопада святкує 73-річчя. Він написав понад 50 сатиричних п'єс, які увійшли до класики української літератури.

Гострота й іронія — головна візитівка стилю Подерв'янського. Про це зауважили у "Суспільному".

Лесь Подерв'янський — біографія

Олександр Сергійович Подерв'янський народився у Києві 3 листопада 1952 і закінчив Київський художній інститут за спеціальністю "Станковий і монументальний живопис, графіка, театральний живопис". З 1976 року він бере участь у виставках як художник. Картини Подерв'янського зберігаються в колекціях Національного художнього музею України і Київської національної картинної галереї, а також у багатьох приватних колекціях у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Окрім того, він створив понад 50 сатиричних п'єс, які стали класикою. Серед провідних тем творчості драматурга і прозаїка — критика радянської та пострадянської реальності, абсурдність життя та міжнаціональні конфлікти. Його стиль вирізняється гострим сарказмом та використанням ненормативної лексики, а персонажі — контрастні до загальноприйнятої моралі.

У 2011 році п'єси Подерв'янського почали ставити на сцені. Зокрема, йдеться про твори "Павлік Морозов" та "Сни Васіліси Єгоровни". У своїй творчості він поєднує цинізм, іронію та постмодернізм.

Лесь Подерв'янський — цитати

У "TV Парк" опублікували добірку яскравих цитат видатного українського прозаїка:

"Ще можна радикальніше висловити національну ідею: "Від*бітся від нас. Від*бітся!" Або ж англійською, елегантніше — "Fuck off"".

"Бо треба не всякою ху*ньою займатися, а жити цікаво: читати книжки, бути шпигуном, дресирувати улюблену мавпу і ходити в оперу з красивими дівчатами. І отримувати від цього все можливе задоволення".

"Про можливі наслідки не подумали? Один лиш раз, і вже крадеться до нас пиз*ець з хижою усмішкою".

"К чортам війну! Робіть любов, деб*ли!"

"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей".

"Є пропозиція вписати в Конституцію України таке поняття, як Майдан. Коли збирається дох*я людей, вони можуть викликати будь-якого піда*аса на Майдан, щоб він звітував. Це наша національна традиція, схожа на Запорізьку Січ. Але де межа, скільки людей повинно зібратися? Тож вводиться таке юридичне поняття, як "дох*я". Коли дох*я — одразу видно. Якщо хтось каже: "Зібралося дох*я", а інший заперечує — тоді починається дискусія, але досягти консенсусу неважко. Це цілком відповідає національній ментальності".

"Щури попереду, позаду таргани й ман*авошки. Вся ця нечисть з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже! Таргани поїдять ман*авошок, пацюки закусять тарганами й самі здохнуть. Це закон природи. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають. Натомість залишиться все гарне й розумне — як ми з тобою. Тож пиз*уй з тим песимізмом".

"Івасик бачив різні дива. Альонушку і брата Кац*па, що став козлом. Колобка-деб*ла, піда*аса-фетфурмоса. Але ніхто не знав, де точка G. Прийшов додому, сказав Горпині, що точки G ніде нема. Горпина на це йому: "Ходім, дурбецало, покажу"".

