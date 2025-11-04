Девушка сделала тату веснушек: люди говорят, что она испортила лицо (фото)

26-летняя Сьерра Кэннон годами экспериментировала с искусственными веснушками, но ее решение сделать их постоянными разделило социальные сети. Люди говорят, что она испортила себе лицо.

Девушка, которая долго мечтала о веснушках на своем лице, перепробовала почти все методы, которые только могла придумать — от хны и искусственного загара до специального макияжа. Об этом пишет People.

Сделала татуировку веснушек на лице

Но в октябре 2025 года автор контента из Сан-Диего приняла "импульсивное" решение сделать татуировку веснушек на лице.

"Разумеется, это то, что я люблю, поэтому я подумала, почему бы не сделать это немного более постоянным? Я всегда чувствовала, что мое лицо предназначено для веснушек" — говорит Кэннон.

Выбрав тату-мастера, цены которого колебались от 185 до 350 долларов, Кэннон быстро записалась на прием.

Відео дня

"Учитывая все время и деньги, которые я потратила на эксперименты с другими продуктами для создания веснушек, я думаю, что это того стоит", — считает девушка.

Девушка сделала татуировку веснушек на лице Фото: Instagram

Первые впечатления от тату

Описывая ощущения от татуировки веснушек, Кэннон сравнила это с "кошкой, которая агрессивно лижет ее лицо". Дискомфорт был минимальным благодаря предварительно нанесенному обезболивающему крему.

"В течение первых четырех-пяти дней выглядело так, будто вы нарисовали веснушки на лице коричневым маркером Sharpie", — вспоминает блогерша.

В последующие дни после процедуры кожа начала постепенно шелушиться. Окончательные результаты обычно появляются через четыре-шесть недель, когда кожа полностью успокоится.

Однако после того, как Кэннон поделилась процессом в социальных сетях, ее публикации быстро привлекли внимание и разделили мнения пользователей сети.

Сьерра Кэннон Фото: Instagram

Критика людей

Хотя некоторые подписчики хвалили уверенность Кэннон, другие обвиняли ее в том, что она зашла слишком далеко, а некоторые даже утверждали, что она "испортила" свое лицо.

"Реакции были самыми разными: некоторые положительными, некоторые отрицательными, а некоторые вели себя так, будто я вытатуировала молнию на лбу", — вспоминает Кэннон.

Несмотря на первоначальную негативную реакцию, Кэннон остается уверенной в своем выборе. Для нее татуировка с веснушками была личным решением — напоминанием о том, что самовыражение и счастье всегда должны быть на первом месте.

Сьерра Кэннон до татуировки на лице Фото: Instagram

"У людей всегда будут мысли, хорошие или плохие, но это не значит, что вы должны позволять им диктовать свой выбор", — подчеркивает Кэннон, добавив, что она ничего бы не меняла.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

22-летняя Кэти Аллан, барменша из Маклсфилда, превратила татуировку с именем своего бывшего бойфренда в название бюджетной авиакомпании.

Бразильский фотограф Леандро де Соуза прославился как самый татуированный человек страны, поскольку 95% его тела, включая лицо, были забиты наколками.

Кроме того, 28-летняя жительница Брисбена Эмбер Люк, которая потратила более $280 тысяч на всевозможные модификации тела, забив его татуировками с ног до головы, показала себя до того, как решилась кардинально изменить внешность.