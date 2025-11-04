Дівчина зробила тату веснянок: люди кажуть, що вона зіпсувала обличчя (фото)

26-річна Сьєрра Кеннон роками експериментувала зі штучними веснянками, але її рішення зробити їх постійними розділило соціальні мережі. Люди кажуть, що вона зіпсувала собі лице.

Дівчина, яка довго мріяла про веснянки на своєму обличчі, перепробувала майже всі методи, які тільки могла придумати — від хни та штучної засмаги до спеціального макіяжу. Про це пише People.

Зробила татуювання веснянок на обличчі

Але в жовтні 2025 року авторка контенту із Сан-Дієго ухвалила "імпульсивне" рішення зробити татуювання веснянок на обличчі.

"Зрозуміло, це те, що я люблю, тому я подумала, чому б не зробити це трохи більш постійним? Я завжди відчувала, що моє обличчя призначене для веснянок" — каже Кеннон.

Вибравши тату-майстра, ціни якого коливалися від 185 до 350 доларів, Кеннон швидко записалася на прийом.

"Враховуючи весь час і гроші, які я витратила на експерименти з іншими продуктами для створення веснянок, я думаю, що це того варте", — вважає дівчина.

Дівчина зробила татуювання веснянок на обличчі Фото: Instagram

Перші враження від тату

Описуючи відчуття від татуювання веснянок, Кеннон порівняла це з "кішкою, яка агресивно лиже її обличчя". Дискомфорт був мінімальним завдяки попередньо нанесеному знеболювальному крему.

"Протягом перших чотирьох-п’яти днів виглядало так, ніби ви намалювали веснянки на обличчі коричневим маркером Sharpie", — пригадує блогерка.

У наступні дні після процедури шкіра почала поступово лущитися. Остаточні результати зазвичай з’являються через чотири-шість тижнів, коли шкіра повністю заспокоїться.

Однак після того, як Кеннон поділилася процесом у соціальних мережах, її публікації швидко привернули увагу та розділили думки користувачів мережі.

Сьєрра Кеннон Фото: Instagram

Критика людей

Хоча деякі підписники хвалили впевненість Кеннон, інші звинувачували її в тому, що вона зайшла надто далеко, а деякі навіть стверджували, що вона "зіпсувала" своє обличчя.

"Реакції були найрізноманітнішими: деякі позитивними, деякі негативними, а деякі поводилися так, ніби я витатуювала блискавку на лобі", — згадує Кеннон.

Незважаючи на початкову негативну реакцію, Кеннон залишається впевненою у своєму виборі. Для неї татуювання з веснянками було особистим рішенням — нагадуванням про те, що самовираження та щастя завжди повинні бути на першому місці.

Сьєрра Кеннон до татуювання на обличчі Фото: Instagram

"У людей завжди будуть думки, хороші чи погані, але це не означає, що ви повинні дозволяти їм диктувати свій вибір", — наголошує Кеннон, додавши, що вона нічого б не змінювала.

