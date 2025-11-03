"Цены упали очень сильно": Остап Ступка рассказал о зарплате, легендарном отце и ДТП

Украинский актер Остап Ступка вспомнил, как его отец Богдан Ступка не хотел жениться ни при каких условиях. В частности, народный артист раскрыл свои заработки в 2025 году.

Остап Ступка дал интервью Славе Демину. Во время разговора они вспомнили знаменитого отца актера и скандальное ДТП.

Богдан Ступка не хотел жениться

"Я не скажу, что у меня ветер в голове. Реально. У меня, возможно, поведение пацанское. И я больше времени провожу с молодежью, чем со своими сверстниками", — сказал Остап Ступка.

Актер добавил, что всегда ответственно относится к работе. И это у него от отца.

"Отец на самом деле, если уж говорить об отношениях, не хотел женить ни в коем случае. Это мама его просто каким-то образом уломала, как говорится. Он категорически был против. Категорически. Потому что он сказал, что это ему будет мешать. Он хочет заниматься искусством, актерством, карьерой. Зачем ему эти женячки? Быт этот весь. Он это не воспринимал вообще", — рассказал народный артист.

По словам Остапа Ступки, у его мамы началась жертвенность к человеку, который не хотел воспринимать это вообще.

Богдан Ступка с сыном Остапом Фото: Instagram

О ДТП

В частности, Слава Демин спросил, как актер пережил скандальное ДТП в 2023 году.

"Это роковая ошибка. Это не просто ошибка. Это фатальная ошибка. Надо не впадать в депрессию после этого. Потому что настроение, мягко говоря, не веселое. И сделать все, что от тебя зависит, с человеком, который был пострадавшим", — сказал актер.

Ступка признался, что думал о хейте от окружения и хотел надеть очки, когда выходил на улицу.

"Ну, я спектакли играл после этого сразу. У меня была мысль перед одним спектаклем, который был первый после. У меня была мысль выйти к зрителям", — вспоминает артист.

Ступка тогда решил встретиться с режиссером спектакля, но тот не разрешил выходить с речью к публике.

На вопрос Славы Демина, избавился ли он от алкогольной зависимости, актер ответил: "А это зависимость? Зависимость это, наверное, человек где-то лежит".

По словам актера, сейчас он время от времени пьет вино, пиво.

Остап Ступка Фото: Facebook Остап Ступка

О деньгах

"Деньги — это свобода. Свобода передвижения, свобода путешествий, свобода выбора. Купить книгу, купить пластинку, поехать по Украине или за границу на гастроли", — считает Остап Ступка.

Актер признается, что ему не всегда хватает средств.

"Если я чем-то занимаюсь, я это довожу до конца. Потому что я немного такой перфекционист. Мне надо довести до конца начатую работу. Когда не получается — не надо заниматься самобичеванием. Оно прошло — значит, оно не твое", — говорит артист.

По словам Ступки, он зарабатывает только с кино и театра.

"Ну, если есть кино, то кино. Сегодня есть, а завтра надо ждать. Ты заработал определенную сумму, она разошлась и надо ждать дальше", — говорит актер.

У молодежи зарплата в театре сейчас около 20 тысяч гривен. А у Остапа Ступки как народного артиста еще плюс 20 тысяч.

"В театре это тысяча долларов. В кино цены упали очень сильно", — отметил актер.

