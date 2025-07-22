"13 лет без тебя": Остап Ступка опубликовал трогательные фото на годовщину смерти отца

Сын народного артиста Украины Богдана Ступки, который умер 13 лет назад, поделился воспоминаниями об отце и рассказал о полученном от него духовном наследии. Кроме щемящих слов, Остап Ступка опубликовал часть семейного архива. На фото — отец и сын на старых черно-белых фото.

Related video

Остап Ступка объяснил, что помнит отца как человека с мудростью и юмором. В заметке напоминается, что прошло двузначное количество лет после потери, но ему, а также другим людям, которые знали актера, до сих пор трудно. Остап отыскал три фото, которые показывают совместные мгновения, проведенные с отцом. Есть кадры со спектакля, есть — из обычной фотостудии.

Сообщение сына Богдана Ступки появилось в сети 22 июля, на 13-ю годовщину смерти выдающегося украинского актера. Остап Ступка подытожил, что любит отца и благодарит его за то, каким он был.

"13 лет без тебя, отец. Ты был для меня не просто отцом, ты был первым примером, первым учителем — и в жизни, и на сцене. Твой опыт, победы и поражения, твои советы — они до сих пор со мной. Я несу их не только как воспоминание, но и как инструменты и инструкции — как жить в этом мире. Все эти годы без твоей мудрости, твоего юмора, твоих всегда точных и нужных слов даются тяжело, и уверен, не только для меня", — написал Остап.

Одно из фото — сцена из спектакля "Король Лир", постановка Национального академического драматического театра им. Остап Ступка — в роли Эдгара, Богдан Ступка — в роли короля Лира. Фото 1997 года.

Богдан Ступка — фото вместе с Остапом Ступкой в постановке "Король Лир" Фото: Instagram

Другие два фото, которые показал Остап Ступка, — в черно-белой гамме. На обоих — отец и сын, которые посвятили жизнь театру.

Богдан Ступка — современное фото вместе с Остапом Ступкой Фото: Instagram Богдан Ступка — старое студийное фото вместе с сыном Остапом Фото: Instagram

Богдан Ступка — биография

Богдан Ступка — Заслуженный актер Украины, Герой Украины, который родился во времена СССР на Галичине, а умер в независимой Украине 22 июля 2012 года. Первые выходы на сцену состоялись во Львовском академическом театре им. Заньковецкой, через несколько лет начал работать в театре им. Франко в Киеве. Во Львове Богдан Ступка играл роли в 11 спектаклях: выходил на сцену в постановках "Гайдамаков", "Ричарда III", "Каменного хозяина" и др. В Киеве — 20 ролей: от "Короля Лира" и "Царя Эдипа" до "Энеиды" и "Записок сумасшедшего". Кроме театра, Богдан Ступка снимался в кино. Самые известные роли: во времена СССР — в лентах "Белая птица с черной отметиной", "Каменный властелин", "Украденное счастье", во времена Украины — "Черная рада", "Саломея", "Тарас Бульба".

Умер Богдан Ступка из-за тяжелой болезни — рака костей. Выдающегося актера похоронили на Байковом кладбище в Киеве. В сентябре 2021 года внук Даниил Ступка вспомнил о дедушке в разговоре с Фокусом. Даниил рассказал, что дедушка помог ему стать актером, часто носил шляпу и всегда отказывался от взяток.

Напоминаем, в ноябре 2023 года Остап Ступка предстал перед судом из-за участия в "пьяном ДТП". Весной 2024 года Фокус писал о фильме "Молитвы за гетмана Мазепу", в котором Богдан Ступка сыграл Ивана Мазепы.