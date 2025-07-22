"13 років без тебе": Остап Ступка опублікував зворушливі фото на річницю смерті батька

Син народного артиста України Богдана Ступки, який помер 13 років тому, поділився спогадами про батька та розповів про отриманий від нього духовний спадок. Крім щемких слів, Остап Ступка опублікував частину сімейного архіву. На фото — батько та син на старих чорно-білих фото.

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Остап Ступка пояснив, що пам'ятає батька як людину з мудрістю та гумором. У дописі нагадується, що пройшла двозначна кількість років після втрати, але йому, а також іншим людям, які знали актора, і досі важко. Остап відшукав три фото, які показують спільні миті, проведені з батьком. Є кадри зі спектаклю, є — зі звичайної фотостудії.

Допис сина Богдана Ступки з'явися у мережі 22 липня, на 13-у річницю смерті видатного українського актора. Остап Ступка підсумував, що любить батька і дякує йому за те, яким він був.

"13 років без тебе, тату. Ти був для мене не просто татом, ти був першим прикладом, першим учителем — і в житті, і на сцені. Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради — вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а й як інструменти та інструкції — як жити в цьому світі. Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів даються важко, і впевнений, не лише для мене", — написав Остап.

Одне з фото — сцена зі спектаклю "Король Лір", постановка Національного академічного драматичного театру ім. Франка. Остап Ступка — у ролі Едґара, Богдан Ступка — у ролі короля Ліра. Фото 1997 року.

Богдан Ступка - фото разом з Остапом Ступкою у постановці "Король Лір" Фото: Instagram

Інші два фото, які показав Остап Ступка, — у чорно-білій гаммі. На обох — батько та син, які присвятили життя театру.

Богдан Ступка - сучасне фото разом з Остапом Ступкою Фото: Instagram Богдан Ступка - старе студійне фото разом з сином Остапом Фото: Instagram

Богдан Ступка — біографія

Богдан Ступка — Заслужений актор України, Герой України, який народися за часів СРСР на Галичині, а помер у незалежній Україні 22 липня 2012 року. Перші виходи на сцену відбулись у Львівському академічному театрі ім. Заньковецької, через кілька років почав працювати у театрі ім. Франка у Києві. У Львів Богдан Ступка грав ролі у 11 виставах: виходив на сцену у постановках "Гайдамаків", "Річарда ІІІ", "Камінного господаря" та ін. У Києві — 20 ролей: від "Короля Ліра" та "Царя Едіпа" до "Енеїди" та "Нотаток божевільного". Крім театру, Богдан Ступка знімався у кіно. Найвідоміші ролі: за часів СРСР — у стрічках "Білий птах з чорною ознакою", "Камінний господар", "Украдене щастя", за часів України — "Чорна рада", "Саломея", "Тарас Бульба".

Помер Богдан Ступка через важку хворобу — рак кісток. Видатного актора поховали на Байковому кладовищі у Києві. У вересні 2021 року внук Данило Ступка згадав про дідуся у розмові з Фокусом. Данило розповів, що дідусь допоміг йому стати актором, часто носив капелюх та завжди відмовлявся від хабарів.

Нагадуємо, у листопаді 2023 року Остап Ступка постав перед судом через участь у "п'яній ДТП". Весною 2024 року Фокус писав про фільм "Молитви за гетьмана Мазепу", у якому Богдан Ступка зіграв Івана Мазепи.