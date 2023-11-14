Прокурор запросив для Остапа Ступки термін за "п'яну" ДТП: що йому загрожує

ДТП за участю актора сталася 4 квітня цього року. На момент аварії в крові Ступки виявили 1,62 проміле алкоголю, що більше, ніж у п'ять разів перевищувало норму.

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Три роки позбавлення волі та позбавлення права керування транспортними засобами на п'ять років запросив для водія Range Rover, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп'яніння 4 квітня 2023 року, прокурор Київської міської прокуратури під час судових дебатів, повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

Під час розслідування було встановлено, що водій автомобіля Range Rover, рухаючись вул. Федорова в напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Унаслідок ДТП 38-річний чоловік, який перебував у легковику, зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

"Водій Range Rover, 1967 року народження, був затриманий на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. Попередньо подію було кваліфіковано за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілий середньої тяжкості тілесне ушкодження). Однак, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що заподіяне потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України", — ідеться в публікації.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого, призначивши наступне засідання на 23 листопада цього року.

За кермом Range Rover, про який ідеться, за інформацією ЗМІ, перебував актор Остап Ступка, єдиний син легендарного українського актора Богдана Ступки, який помер 2012 року після тривалої хвороби. Відразу після ДТП його перевірили на вміст алкоголю в крові. Чоловіка затримали на місці події. Інсайдери повідомили, що він перед цим, нібито, намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, однак це не допомогло.

Уже 6 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Остап Ступка був художнім керівником Національного драматичного театру імені Франка. Він часто виходить на сцену, займається дубляжем, а також знімається в кіно.

Раніше Фокус писав, що син Остапа Ступки, Дмитро, який зараз живе в США, показав фото з дівчиною .