Юная девушка Остапа Ступки поздравила его с 58-летием (фото)
2-го сентября украинский актер Остап Ступка празднует 58-й день рождения. Своего бойфренда с праздником публично поздравила театровед Маргарита Ткач.
Юная избранница именинника выбрала для этого забавное фото. В Instagram она обратилась к Ступке.
"Единственный мужчина-дева, на присутствие которого в своей жизни я согласилась добровольно", — в шутку написала Маргарита.
А на одном из кадров именинник позировал с двумя хвостиками и внимательно смотрел в камеру.
Сам актер на своей странице попросил желающих поздравить его донатом в поддержку ВСУ.
Девушка Остапа Ступки
Об отношениях актера с молодой театроведущей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита опубликовала в Instagram серию романтических фото, где позировала в объятиях Ступки. В октябре тот официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.
Именинник тогда признался, что действительно состоит в отношениях с Маргаритой. Ступка также рассказал, что познакомились они в театре. Маргарита Ткач — театровед и контент-менеджер журнала "Украинский театр".
