Юная девушка Остапа Ступки поздравила его с 58-летием (фото)

2-го сентября украинский актер Остап Ступка празднует 58-й день рождения. Своего бойфренда с праздником публично поздравила театровед Маргарита Ткач.

Юная избранница именинника выбрала для этого забавное фото. В Instagram она обратилась к Ступке.

"Единственный мужчина-дева, на присутствие которого в своей жизни я согласилась добровольно", — в шутку написала Маргарита.

А на одном из кадров именинник позировал с двумя хвостиками и внимательно смотрел в камеру.

Сам актер на своей странице попросил желающих поздравить его донатом в поддержку ВСУ.

Об отношениях актера с молодой театроведущей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита опубликовала в Instagram серию романтических фото, где позировала в объятиях Ступки. В октябре тот официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.

Именинник тогда признался, что действительно состоит в отношениях с Маргаритой. Ступка также рассказал, что познакомились они в театре. Маргарита Ткач — театровед и контент-менеджер журнала "Украинский театр".

