Юна дівчина Остапа Ступки привітала його з 58-річчям (фото)

2-го вересня український актор Остап Ступка святкує 58-ий день народження. Свого бойфренда зі святом публічно привітала театрознавиця Маргарита Ткач.

Юна обраниця іменинника обрала для цього кумедне фото. В Instagram вона звернулася до Ступки.

"Єдиний чоловік-діва, на присутність якого в своєму житті я погодилась добровільно", — жартома написала Маргарита.

Остап Ступка з дівчиною Фото: Instagram

А на одному з кадрів іменинник позував з двома хвостиками та уважно дивився в камеру.

Остап Ступка Фото: Instagram

Сам актор на своїй сторінці попросив охочих привітати його донатом на підтримку ЗСУ.

Дівчина Остапа Ступки

Про стосунки актора з молодою театрознавицею стало відомо у вересні 2024 року. Тоді Маргарита опублікувала в Instagram серію романтичних фото, де позувала в обіймах Ступки. У жовтні той офіційно підтвердив, що вони перебувають у стосунках. Згодом закохані з’явилися разом на відкритті кінофестивалю "Молодість". Між ними різниця у віці близько 35 років.

Іменинник тоді зізнався, що дійсно перебуває в стосунках з Маргаритою. Ступка також розповів, що познайомилися вони в театрі. Маргарита Ткач — театрознавиця і контент‑менеджерка журналу "Український театр".

