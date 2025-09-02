Дмитро Ступка показав свою дівчину в її день народження: який подарунок отримала Юлія (фото)

Український актор Дмитро Ступка, який живе в США, привітав свою дівчину Юлію Барабанову з днем народження. Закохані вирушили в романтичну подорож Гаваями.

Онук Богдана Ступки подарував іменинниці великий букет троянд. Далі була подорож пари на Гаваї, яку актор подарував дівчині та показав це в Instagram.

"Кохана моя, вітаю тебе з Днем народження! Перше вересня — у всіх асоціюється зі школою, а для мене це день, коли народилася моя найбільша радість і любов. Ми з тобою вже пройшли через стільки всього — і веселого, і складного. Було сміху до сліз, було й сліз без сміху. Але головне — ми завжди були разом. І саме тому все, що попереду, я чекаю з величезним нетерпінням. Бо знаю: з тобою навіть найважчі моменти перетворюються на пригоди, а найкращі — стають ще кращими. Ти моє сонце, моя підтримка, моє натхнення і мій найбільший скарб", — написав Дмитро.

Ба більше, актор пообіцяв, що попереду в них буде ще більше щасливих днів.

Юлія вже відповіла коханому теплими словами вдячності: "Дякую тобі за ці емоції. Не всі чоловіки вміють так тішити своїх жінок, як ти!".

Дмитро Ступка: особисте життя

В актора є донька Богдана, народилася 2017 року у шлюбі з блогеркою Поліною Логуновою. Пара, яка була одружена з 2016 року, оголосила про розрив у 2022. Дмитро активно бере участь у житті своєї дитини, яка також живе в США.

Згодом він почав романтичні стосунки зі співачкою Юлією Барабановою.

