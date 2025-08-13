"На ви і пошепки": внук Богдана Ступки посварився з українцями, які закинули йому втечу за кордон

Дмитро Ступка, внук легендарного Богдана Ступки, публічно посперечався з підписниками після критики його позиції щодо роботи ТЦК. Конфлікт розгорівся навколо заяв про насильну «бусифікацію».

Український актор, який вже кілька років проживає в США, вступив у перепалку із коментаторами у Facebook під дописом щодо звинувачень його у "підігруванні російській пропаганді". Він заявив, що особисто знає людей, яких безпідставно затримували працівники ТЦК.

"Ви можете назвати це "пропагандою", але для багатьох це — реальність. Мене звинувачують у підтримці російської пропаганди лише тому, що я підіймаю тему безпідставних затримань, побиттів та принижень людей у так званих "бумах" прямо посеред міста. Я особисто знаю людей, з якими це траплялося", — написав Ступка.

Фото: Facebook

Конфлікт з читачами

Один з чоловіків, Сергій Позивайло, який закрив свій профіль, у коментарях різко відповів акторові: "Ну с*бався й ок. Нащо нам твої "мудрощі"? Звалив, очевидно, незаконно, не захищаєш свою країну, не живеш тут. Але розповідаєш, як нам жити й воювати".

Ступка швидко відреагував на критику: "Слухай ти чепушило! Ми перейшли на ти?! Не сʼєбався я! А виїхав за пів року до війни… І підбирай слова… А те, що робить ТЦК, — то це п**ць". Далі він прикріпив скриншот з історією загиблого мобілізованого чоловіка.

Фото: Facebook

"Це ти тут чепушило. Мені, відверто, байдуже, коли ти виїхав. Я от не виїхав, пішов до війська. А ти сидиш на іншому континенті й пишеш щось за ТЦК. Тобі, звісно, звідти видніше. Тому сиди тихо, або приїзди сюди, подивишся на те ТЦК", — додав Позивайло.

Суперечка загострилася

До дискусії долучилася ще одна користувачка мережі, Злата-Зоряна Паламарчук: "Викресли з паспорта національність, ти її не гідний. Якщо ти наважишся приїхати з виступом в Україну, я прийду з плакатом про звертання "чепушило" захиснику держави". Ступка відповів: "А ви хто? Президент? Я так само можу сказати: "Іди втопися… ти не гідна життя…" І що далі? Вам не соромно мені таке писати. Фу. Нікчема ту**ла".

Далі актора попросив підбирати слова.

"Я з ним свиней не пас, щоб мені тикати й казати, що я сʼєбався. Захисник чи не захисник він немає ніякого права до мене так звертатися. Ясно? На Ви і пошепки… Свій плакат можеш собі в одне місце засунути! Я нічого не порушив і поганого ні тобі, ні йому не зробив! А ви мені ху**ю пишете, яка не підкріплена взагалі ні чим, окрім жовчі й ненависті, бо я не загинув на війні. Ви хворі люди, якщо дозволяєте таке писати людині, яку ви взагалі не знаєте. Все крапка. Нехай тобі щастить", — додав Дмитро Ступка.

