"На вы и шепотом": внук Богдана Ступки поссорился с украинцами, которые обвинили его в побеге за границу

Украинский актер, который уже несколько лет проживает в США, вступил в перепалку с комментаторами в Facebook под сообщением об обвинениях его в "подыгрывании российской пропаганде". Он заявил, что лично знает людей, которых безосновательно задерживали сотрудники ТЦК.

"Вы можете назвать это "пропагандой", но для многих это — реальность. Меня обвиняют в поддержке российской пропаганды только потому, что я поднимаю тему безосновательных задержаний, избиений и унижений людей в так называемых "бумах" прямо посреди города. Я лично знаю людей, с которыми это случалось", — написал Ступка.

Конфликт с читателями

Один из мужчин, Сергей Позывайло, который закрыл свой профиль, в комментариях резко ответил актеру: "Ну с*бался и ок. Зачем нам твои "мудрости"? Свалил, очевидно, незаконно, не защищаешь свою страну, не живешь здесь. Но рассказываешь, как нам жить и воевать".

Ступка быстро отреагировал на критику: "Слушай ты чепушило! Мы перешли на ты?! Не с*бался я! А уехал за полгода до войны… И подбирай слова… А то, что делает ТЦК, — это п**ц". Далее он прикрепил скриншот с историей погибшего мобилизованного мужчины.

"Это ты тут болтун. Мне, откровенно, безразлично, когда ты уехал. Я вот не уехал, пошел в армию. А ты сидишь на другом континенте и пишешь что-то за ТЦК. Тебе, конечно, оттуда виднее. Поэтому сиди тихо, или приезжай сюда, посмотришь на то ТЦК", — добавил Позывайло.

Спор обострился

К дискуссии присоединилась еще одна пользовательница сети, Злата-Зоряна Паламарчук: "Вычеркни из паспорта национальность, ты ее не достоин. Если ты решишься приехать с выступлением в Украину, я приду с плакатом об обращении "чепушило" защитнику государства". Ступка ответил: "А вы кто? Президент? Я так же могу сказать: "Иди утопись… ты не достойна жизни…" И что дальше? Вам не стыдно мне такое писать. Фу. Ничтожество ту**ла".

Далее актера попросил подбирать слова.

"Я с ним свиней не пас, чтобы мне тыкать и говорить, что я съебался. Защитник или не защитник он не имеет никакого права ко мне так обращаться. Ясно? На Вы и шепотом… Свой плакат можешь себе в одно место засунуть! Я ничего не нарушил и плохого ни тебе, ни ему не сделал! А вы мне ху**ю пишете, которая не подкреплена вообще ни чем, кроме желчи и ненависти, потому что я не погиб на войне. Вы больные люди, если позволяете такое писать человеку, которого вы вообще не знаете. Все точка. Пусть тебе повезет", — добавил Дмитрий Ступка.

