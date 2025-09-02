Дмитрий Ступка показал свою девушку в ее день рождения: какой подарок получила Юлия (фото)
Украинский актер Дмитрий Ступка, который живет в США, поздравил свою девушку Юлию Барабанову с днем рождения. Влюбленные отправились в романтическое путешествие по Гавайям.
Внук Богдана Ступки подарил имениннице большой букет роз. Далее было путешествие пары на Гавайи, которое актер подарил девушке и показал это в Instagram.
"Любимая моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Первое сентября — у всех ассоциируется со школой, а для меня это день, когда родилась моя самая большая радость и любовь. Мы с тобой уже прошли через столько всего — и веселого, и сложного. Было смеха до слез, было и слез без смеха. Но главное — мы всегда были вместе. И именно поэтому все, что впереди, я жду с огромным нетерпением. Потому что знаю: с тобой даже самые тяжелые моменты превращаются в приключения, а лучшие — становятся еще лучше. Ты мое солнце, моя поддержка, мое вдохновение и мое самое большое сокровище", — написал Дмитрий.
Более того, актер пообещал, что впереди у них будет еще больше счастливых дней.
Юлия уже ответила любимому теплыми словами благодарности: "Спасибо тебе за эти эмоции. Не все мужчины умеют так радовать своих женщин, как ты!".
Дмитрий Ступка: личная жизнь
У актера есть дочь Богдана, родилась в 2017 году в браке с блогершей Полиной Логуновой. Пара, которая была жената с 2016 года, объявила о разрыве в 2022. Дмитрий активно участвует в жизни своего ребенка, который также живет в США.
Впоследствии он начал романтические отношения с певицей Юлией Барабановой.
