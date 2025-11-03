"Ціни впали дуже сильно": Остап Ступка розповів про зарплату, легендарного батька та ДТП

Український актор Остап Ступка пригадав, як його батько Богдан Ступка не хотів одружуватися за жодних умов. Зокрема, народний артист розкрив свої заробітки у 2025 році.

Остап Ступка дав інтервʼю Славі Дьоміну. Під час розмови вони пригадали знаменитого батька актора та скандальну ДТП.

Богдан Ступка не хотів одружуватися

"Я не скажу, що в мене вітер в голові. Реально. В мене, можливо, поведінка пацанська. І я більше часу проводжу з молоддю, чим зі своїми однолітками", — сказав Остап Ступка.

Актор додав, що завжди відповідально ставиться до роботи. І це в нього від батька.

"Батько насправді, якщо вже говорити про стосунки, не хотів одружувати ні в якому разі. Це мама його просто якимось чином уламала, як то кажуть. Він категорично був проти. Категорично. Бо він сказав, що це йому буде заважати. Він хоче займатися мистецтвом, акторством, карʼєрою. Нащо йому ці женячки? Побут оцей весь. Він це не сприймав взагалі", — розповів народний артист.

За словами Остапа Ступки, у його мами почалася жертовність до людини, яка не хотіла сприймати це взагалі.

Богдан Ступка із сином Остапом Фото: Instagram

Про ДТП

Зокрема, Слава Дьомін запитав, як актор пережив скандальну ДТП у 2023 році.

"Це фатальна помилка. Це не просто помилка. Це фатальна помилка. Треба не впадати в депресію після цього. Бо настрій, мʼяко кажучи, не веселий. І зробити все, що від тебе залежить, з людиною, яка була постраждалою", — сказав актор.

Ступка зізнався, що думав про хейт від оточення та хотів одягнути окуляри, коли виходив на вулицю.

"Ну, я вистави грав після цього одразу. У мене була думка перед однією виставою, яка була перша після. В мене була думка вийти до глядачів", — пригадує артист.

Ступка тоді вирішив зустрітися з режисером вистави, але той не дозволив виходити з промовою до публіки.

На запитання Слави Дьоміна, чи позбувся він алкогольної залежності, актор відповів: "А це залежність? Залежність це, напевно, людина десь лежить".

За словами актора, наразі він час від часу пʼє вино, пиво.

Остап Ступка Фото: Facebook Остап Ступка

Про гроші

"Гроші — це свобода. Свобода пересування, свобода подорожей, свобода вибору. Купити книжку, купити платівку, поїхати по Україні чи за кордон на гастролі", — вважає Остап Ступка.

Актор зізнається, що йому не завжди вистачає коштів.

"Якщо я чимось займаюся, я це доводжу до кінця. Бо я трохи такий перфекціоніст. Мені треба довести до кінця почату роботу. Коли не виходить — не треба займатися самобичуванням. Воно пройшло — значить, воно не твоє", — каже артист.

За словами Ступки, він заробляє лише з кіно та театру.

"Ну, якщо є кіно, то кіно. Сьогодні є, а завтра треба чекати. Ти заробив певну суму, вона розійшлася і треба чекати далі", — каже актор.

У молоді зарплата в театрі наразі близько 20 тисяч гривень. А в Остапа Ступки як народного артиста ще плюс 20 тисяч.

"У театрі це тисяча доларів. У кіно ціни впали дуже сильно", — зазначив актор.

