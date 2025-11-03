"Не видела себя с ним": что известно о возлюбленной Остапа Ступки, которая на 35 лет моложе

24-летняя театроведущая из Киева Маргарита Ткач — возлюбленная 58-летнего украинского актера Остапа Ступки. В своем первом большом интервью девушка откровенно рассказала о детстве, работе, сложных отношениях с родителями и романе с актером, который старше ее более чем на 30 лет.

Маргарита Ткач по специальности театровед. Во время разговора со Славой Деминым призналась, что сначала планировала строить карьеру в сфере театральной журналистики, однако впоследствии решила отойти от этой отрасли.

"Возможно, я от театра устала. Может потому, что он и на работе, и на досуге, и дома. К тому же ты там много не заработаешь", — пояснила девушка.

Сейчас Маргарита работает в компании, которая популяризирует украинское изобразительное искусство и культуру.

Как развивались отношения с Остапом Ступкой

Роман Маргариты и Остапа Ступки развивался стремительно. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара быстро сблизилась, хотя в начале девушка не рассматривала актера как потенциального партнера.

"Я не видела себя с Остапом. Но все произошло молниеносно", — призналась Ткач.

Она также рассказала, что ранее имела отношения с мужчиной, который был старше ее на 40 лет.

Сложное детство и конфликт с мамой

Маргарита родилась и выросла в Киеве. Ее мама — домохозяйка, сейчас воспитывает двух несовершеннолетних детей от мужа, который не живет с семьей. С отцом Маргариты мать не была в браке, пара разошлась, когда девочка была маленькой.

До 16 лет Маргарита жила с братом и сестрой, за которыми часто ухаживала. В конце концов она переехала к бабушке — матери своего отца. Тогда мать поставила ей ультиматум: "Или ты живешь с нами и не общаешься с родственниками по папиной линии, или ты там и с нами никак не контактируешь".

Последний их разговор состоялся уже после начала романа с Остапом Ступкой — и завершился громким спором.

"Я ей сказала: "С моим папой у тебя ничего не получилось. Второй муж, от которого ты родила детей, тоже не очень благополучный. Так что не тебе оценивать, насколько хорошего мужчину я себе выбрала"", — пересказала Маргарита.

Отец пропал без вести

Девушка также рассказала, что не поддерживает связь с отцом — он считается пропавшим без вести. По словам Маргариты, после несчастного случая мужчина ушел из дома без документов и костылей, оставив телефон в ломбарде, и больше не вернулся.

