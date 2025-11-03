"Не бачила себе з ним": що відомо про кохану Остапа Ступки, яка на 35 років молодша

24-річна театрознавиця з Києва Маргарита Ткач — кохана 58-річного українського актора Остапа Ступки. У своєму першому великому інтерв’ю дівчина відверто розповіла про дитинство, роботу, складні стосунки з батьками та роман із актором, який старший за неї більш ніж на 30 років.

Маргарита Ткач за фахом театрознавець. Під час розмови із Славою Дьоміним зізналася, що спершу планувала будувати кар’єру у сфері театральної журналістики, однак згодом вирішила відійти від цієї галузі.

"Можливо, я від театру втомилася. Може тому, що він і на роботі, і на дозвіллі, і вдома. До того ж ти там багато не заробиш", — пояснила дівчина.

Нині Маргарита працює у компанії, яка популяризує українське образотворче мистецтво та культуру.

Як розвивалися стосунки з Остапом Ступкою

Роман Маргарити та Остапа Ступки розвивався стрімко. Попри значну різницю у віці, пара швидко зблизилася, хоча на початку дівчина не розглядала актора як потенційного партнера.

"Я не бачила себе з Остапом. Але все сталося блискавично", — зізналася Ткач.

Вона також розповіла, що раніше мала стосунки з чоловіком, який був старший за неї на 40 років.

Складне дитинство і конфлікт із мамою

Маргарита народилася й виросла в Києві. Її мама — домогосподарка, нині виховує двох неповнолітніх дітей від чоловіка, який не живе з родиною. З батьком Маргарити мати не була в шлюбі, пара розійшлася, коли дівчинка була малою.

До 16 років Маргарита жила з братом і сестрою, за якими часто доглядала. Зрештою вона переїхала до бабусі — матері свого батька. Тоді мати поставила їй ультиматум: "Або ти живеш з нами і не спілкуєшся з родичами по татовій лінії, або ти там і з нами ніяк не контактуєш".

Остання їхня розмова відбулася вже після початку роману з Остапом Ступкою — і завершилася гучною суперечкою.

"Я їй сказала: "З моїм татом у тебе нічого не вийшло. Другий чоловік, від якого ти народила дітей, теж не дуже благополучний. Тож не тобі оцінювати, наскільки хорошого чоловіка я собі вибрала"", — переказала Маргарита.

Батько зник безвісти

Дівчина також розповіла, що не підтримує зв’язок із батьком — він вважається зниклим безвісти. За словами Маргарити, після нещасного випадку чоловік пішов з дому без документів і милиць, залишивши телефон у ломбарді, й більше не повернувся.

