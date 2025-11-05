Кира Муратова: режиссер, которая отреклась от России ради Украины и открыла миру Ренату Литвинову (фото)

5 ноября исполняется 91 год со дня рождения Киры Муратовой — легендарного украинского режиссера, оставившего глубокий след в мировом кинематографе. Она создала собственный киноязык, десятилетиями работала в Одессе, открыла талант Ренаты Литвиновой и сознательно выбрала украинскую культурную идентичность, отказавшись от российского контекста.

Фокус предлагает вспомнить жизненный путь известного украинского режиссера.

От Сорок до Одессы: путь в кино

Кира Георгиевна Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, тогда на территории Румынии (ныне Молдова) — в семье русского отца и еврейско-румынской матери.

Окончив режиссерский факультет ВГИКа в 1959 году, она переехала в Одессу, где начала работать на Одесской киностудии. Именно Одесса стала для нее главным творческим домом и местом, где родились все ее знаковые ленты — от "Коротких встреч" до "Настройщика".

Несмотря на многочисленные запреты и цензуру в советское время, Муратова оставалась верна своему стилю: сочетала абсурд, иронию и глубокие философские смыслы, заставляя зрителя не потреблять, а мыслить.

Выбор Украины

После распада СССР Муратова осталась жить и работать в Украине, хотя большинство ее фильмов были русскоязычными.

В разговоре, который цитирует издание Rozmova, режиссер четко заявила: "Нет, я не над схваткой — я становлюсь на сторону Украины".

Исследователи творчества Муратовой, в частности в материале LB.ua, отмечают, что ее киноязык, городская среда и сама Одесса как персонаж превращают фильмы Муратовой в часть украинского культурного кода.

Таким образом, Муратова сознательно дистанцировалась от России, выбрав Украину своим творческим и духовным домом.

Радикальный киноязык

Ее картины разрушали привычные представления о кинематографе.

Фильм "Астенический синдром" (1989) — одно из самых радикальных произведений эпохи перестройки — сочетает черно-белый и цветной фрагменты, намеренно нарушает монтажные правила, создавая эмоциональный эффект усталости и раздражения современностью.

Критики называют его "самым смелым высказыванием в советском кино о потере человечности".

Кира Муратова Фото: из открытых источников

Как Муратова открыла Литвинову

Одним из самых известных открытий Муратовой стала Рената Литвинова.

Будущая актриса и режиссер писала дипломный сценарий, который случайно попал в руки Муратовой. Той настолько понравился текст, что она пригласила автора к сотрудничеству. Так Литвинова дебютировала в фильме Муратовой и впоследствии сыграла в фильмах "Три истории" и "Два в одном".

Сама Рената потом говорила:

"Главный жизненный урок, который дала мне Кира Георгиевна, — это умение идти против всех".

Кино Одессы и сила женщины

Кира Муратова создала уникальный "одесский кинематограф": ее герои жили в двориках у моря, разговаривали с иронией и смотрели на жизнь сквозь призму абсурда. Ее фильмы — это одновременно любовь к людям и разочарование в них, элегия и протест.

Она оставалась независимой, принципиальной и упрямой — даже тогда, когда ее фильмы не пускали в прокат. И до последних дней жизни Муратова снимала в Украине, не возвращаясь в Россию.

Наследство

Кира Муратова умерла 6 июня 2018 года в Одессе, оставив после себя 20 фильмов и множество учеников и поклонников.

Ее называют "совестью украинского кино" — режиссером, которая не боялась правды и всегда стояла в стороне от конъюнктуры.

