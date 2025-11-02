Казненная королева Мария-Антуанетта: почему ее возненавидел весь народ (фото)

2 ноября исполняется 270 лет со дня рождения одной из самых известных женщин XVIII века. Речь идет о Марии-Антуанетте, последней королеве Франции перед Великой французской революцией.

Мария-Антуанетта родилась 2 ноября 1755 года в Вене, в семье императора Священной Римской империи Франца I и императрицы Марии Терезии Габсбург. В пятнадцать лет она стала женой дофина Людовика — будущего короля Людовика XVI. Свадьба состоялась в Версале 16 мая 1770 года и символизировала союз между Австрией и Францией, которые веками были врагами. Фокус рассказывает о последней королеве Франции.

Молодая королева и жизнь при дворе

Став королевой в 1774 году, Мария-Антуанетта с трудом приспосабливалась к французским обычаям и этикету. Она любила развлечения, музыку и моду, поддерживала художников и композиторов, в частности Гретри, Глюка и Саккини. Одним из самых известных художников, которых она опекала, была художница Элизабет Виже-Лебрен, которая создала около тридцати ее портретов.

Королева Мария-Антуанетта Фото: Википедия

Королева обладала утонченным вкусом, но и склонностью к роскоши, что часто вызывало возмущение как в обществе, так и у ее матери. Она обожала платья, украшения и необычные прически, из-за чего получила прозвище "министр моды".

Материнство и частная жизнь

Несмотря на светский блеск, Мария-Антуанетта стремилась к уединению. Она проводила время в частных покоях и в любимом поместье Пети Трианон, подаренном ей мужем.

После восьми лет брака она родила первую дочь, Марию-Терезу, а затем сыновей — Людовика-Иосифа и Людовика-Шарля. Королева была заботливой матерью, и смерть двоих детей стала для нее большим ударом.

Ненависть народа и трагический финал

Несмотря на первоначальную благосклонность французов, со временем отношение к королеве изменилось. Ее обвиняли в расточительстве, вмешательстве в политику и равнодушии к народу. Скандал с "бриллиантовым ожерельем" в 1785 году окончательно разрушил ее репутацию, хотя она была невинной жертвой аферы.

После начала революции Мария-Антуанетта вместе с семьей была заключена в тюрьму. После казни Людовика XVI ее приговорили к смертной казни. 16 октября 1793 года королеву казнили на гильотине на площади, ныне известной как Площадь Согласия в Париже.

Казнь Марии-Антуанетты 16 октября 1793 года. Неизвестный художник, 1793 год Фото: wikipedia

В 1815 году ее останки вместе с останками мужа перезахоронили в аббатстве Сен-Дени.

