Страчена королева Марія-Антуанетта: чому її зненавидів весь народ (фото)

2 листопада виповнюється 270 років від дня народження однієї з найвідоміших жінок XVIII століття. Йдеться про Марію-Антуанетту, останню королеву Франції перед Великою французькою революцією.

Марія-Антуанетта народилася 2 листопада 1755 року у Відні, в родині імператора Священної Римської імперії Франца I та імператриці Марії Терезії Габсбург. У п’ятнадцять років вона стала дружиною дофіна Людовика — майбутнього короля Людовика XVI. Весілля відбулося у Версалі 16 травня 1770 року й символізувало союз між Австрією та Францією, які століттями були ворогами. Фокус розповідає про останню королеву Франції.

Молода королева і життя при дворі

Ставши королевою у 1774 році, Марія-Антуанетта важко пристосовувалася до французьких звичаїв і етикету. Вона любила розваги, музику й моду, підтримувала художників та композиторів, зокрема Гретрі, Глюка і Саккіні. Одним із найвідоміших митців, яким вона опікувалася, була художниця Елізабет Віже-Лебрен, яка створила близько тридцяти її портретів.

Королева Марія-Антуанетта Фото: Вікіпедія

Королева мала витончений смак, але й схильність до розкошів, що часто викликало обурення як у суспільстві, так і в її матері. Вона обожнювала сукні, прикраси та незвичайні зачіски, через що отримала прізвисько "міністр моди".

Материнство та приватне життя

Попри світський блиск, Марія-Антуанетта прагнула усамітнення. Вона проводила час у приватних покоях і в улюбленому маєтку Петі Тріанон, подарованому їй чоловіком.

Після восьми років шлюбу вона народила першу доньку, Марію-Терезу, а потім синів — Людовика-Йосипа та Людовика-Шарля. Королева була турботливою матір’ю, і смерть двох дітей стала для неї великим ударом.

Ненависть народу і трагічний фінал

Попри початкову прихильність французів, з часом ставлення до королеви змінилося. Її звинувачували у марнотратстві, втручанні в політику та байдужості до народу. Скандал із "діамантовим намистом" 1785 року остаточно зруйнував її репутацію, хоч вона була невинною жертвою афери.

Після початку революції Марія-Антуанетта разом із сім’єю була ув’язнена. Після страти Людовика XVI її засудили до смертної кари. 16 жовтня 1793 року королеву стратили на гільйотині на площі, що нині відома як Площа Згоди в Парижі.

Страта Марії-Антуанетти 16 жовтня 1793 року. Невідомий художник, 1793 рік Фото: wikipedia

У 1815 році її рештки разом із останками чоловіка перепоховали в абатстві Сен-Дені.

