Как выглядит самый сексуальный мужчина мира по версии People (фото)

Британский актер Джонатан Бейли официально признан "самым сексуальным мужчиной года" по версии журнала People. 37-летний артист, известный своей харизмой, остроумием и невероятной привлекательностью, продолжает покорять Голливуд и сердца зрителей по всему миру.

"Стильный во всем, что делает, он крадет сцены — и сердца", — отметили в People, назвав Бейли одним из самых ярких и обаятельных актеров современного кино.

Во время фотосессии на побережье недалеко от Лондона актер собственноручно предложил окунуться в холодную воду, а затем, сидя в объемном свитере с бокалом бордо, рассказал о пути к популярности. Его природная легкость и самоирония лишь подтвердили, почему именно он заслужил это звание.

Британский актер Джонатан Бейли Фото: People

После прорыва в сериале "Бриджертоны", Джонатан получил номинацию на "Эмми" за драму "Путники" (Fellow Travelers), а в 2024 году снялся в масштабном мюзикле "Wicked: Чародейка", где сыграл принца Фиеро. Уже этим летом его ждет еще одна большая премьера — "Мир Юрского периода: Возрождение".

Бейли с благодарностью вспоминает работу рядом с такими звездами, как Ариана Гранде, Синтия Эриво, Мэтт Бомер и Скарлетт Йоханссон — а судя по фото, теплые объятия между ними говорят сами за себя.

Он родился в Оксфордшире, понял, что хочет стать актером еще в пять лет, а уже в семь играл на сцене Королевской шекспировской компании. Несмотря на мировую славу, сохраняет скромность и самоиронию.

"Я часто чувствую себя неловко. Думаю, это мое привычное состояние", — признается актер.

Сейчас Джонатан готовится к выходу фильма "Wicked: Чародейка. Часть 2", премьера которой запланирована на 21 ноября. А пока что он наслаждается несколькими неделями тишины перед новой волной внимания.

"Когда оглядываешься назад, думаешь: вау. И понимаешь, что все это — именно то, о чем когда-то мечтал", — говорит Бейли.

