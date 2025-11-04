Який вигляд має найсексуальніший чоловік світу за версією People (фото)

Британський актор Джонатан Бейлі офіційно визнаний "найсексуальнішим чоловіком року" за версією журналу People. 37-річний артист, відомий своєю харизмою, дотепністю та неймовірною привабливістю, продовжує підкорювати Голлівуд і серця глядачів по всьому світу.

"Стильний у всьому, що робить, він краде сцени — і серця", — зазначили в People, назвавши Бейлі одним із найяскравіших і найчарівніших акторів сучасного кіно.

Під час фотосесії на узбережжі неподалік Лондона актор власноруч запропонував зануритися у холодну воду, а потім, сидячи в об’ємному светрі з келихом бордо, розповів про шлях до популярності. Його природна легкість і самоіронія лише підтвердили, чому саме він заслужив це звання.

Британський актор Джонатан Бейлі Фото: People

Після прориву в серіалі "Бріджертони", Джонатан отримав номінацію на "Еммі" за драму "Подорожні" (Fellow Travelers), а у 2024 році знявся в масштабному мюзиклі "Wicked: Чародійка", де зіграв принца Фієро. Уже цього літа на нього чекає ще одна велика прем’єра — "Світ Юрського періоду: Відродження".

Бейлі з вдячністю згадує роботу поруч із такими зірками, як Аріана Ґранде, Синтія Еріво, Метт Бомер і Скарлетт Йоганссон, — а судячи з фото, теплі обійми між ними говорять самі за себе.

Він народився в Оксфордширі, зрозумів, що хоче стати актором ще у п’ять років, а вже у сім грав на сцені Королівської шекспірівської компанії. Попри світову славу, зберігає скромність і самоіронію.

"Я часто почуваюся ніяково. Думаю, це мій звичний стан", — зізнається актор.

Наразі Джонатан готується до виходу стрічки "Wicked: Чародійка. Частина 2", прем’єра якої запланована на 21 листопада. А поки що він насолоджується кількома тижнями тиші перед новою хвилею уваги.

"Коли озираєшся назад, думаєш: вау. І розумієш, що все це — саме те, про що колись мріяв", — каже Бейлі.

