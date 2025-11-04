Си Цзиньпин демонстрирует улыбку: Белый дом опубликовал фото, которые китайцы не видят дома

Президент Китая Си Цзиньпин во время саммита АТЭС в Южной Корее попал на снимки, обнародованные Белым домом. На фото он улыбается и шутит — редкие моменты, которые почти не появляются в китайских государственных медиа.

Как сообщает CNN, кадры, распространенные администрацией президента США Дональда Трампа, зафиксировали неожиданно расслабленного лидера Китая. Си Цзиньпин, который обычно известен своей сдержанностью и серьезностью, во время встреч в Пусане демонстрировал улыбку и шутил с коллегами.

В частности, во время двусторонней встречи на авиабазе Кимхэ Трамп и Си обсуждали ряд вопросов — от торговли соей до сотрудничества в сфере высоких технологий. Среди обнародованных фотографий — момент, когда американский президент протягивает лист бумаги через стол, а китайский лидер улыбается в ответ.

Трамп показывает Си лист бумаги во время встречи Фото: Скриншот

Другое фото, на котором Си смеется вместе с министром иностранных дел Ван И, стало одним из самых заметных в серии. Как отмечает издание, такие изображения резко контрастируют с образом серьезного руководителя, который распространяют китайские государственные медиа.

Через два дня после встречи с Трампом Си Цзиньпин попал на видео Reuters, где он обменивается шутками с президентом Южной Кореи Ли Дже Меном. Во время церемонии обмена подарками Ли передал Си деревянную доску для игры в го, а китайский лидер подарил смартфоны Xiaomi.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн Фото: Скриншот

Когда Ли спросил: "Как там безопасность связи?", Си, улыбаясь, ответил: "Можете проверить, есть ли там бэкдор". Это вызвало смех среди присутствующих дипломатов.

Вопрос о "бэкдоре" — скрытом доступе к устройствам — давно остается чувствительным в отношениях между Китаем и западными странами. Пекин недавно выразил обеспокоенность планами США отслеживать передовые чипы, тогда как западные государства неоднократно ставили под сомнение кибербезопасность китайских технологий.

По словам аналитиков, такие кадры показывают более человечную сторону китайского лидера, однако в самом Китае их увидеть практически невозможно. Государственные медиа не публикуют изображения, не согласующиеся с официальным имиджем руководителя, а публикации западных СМИ часто удаляются из китайского интернета.

Фото, на которых Си смеется и общается непринужденно, отсутствуют на платформах Douyin и Xiaohongshu, популярных среди китайских пользователей. На Weibo появились лишь короткие упоминания, без активных комментариев.

Как отмечает CNN, контраст между официальным образом и реальными моментами общения Си подчеркивает, насколько тщательно Пекин контролирует публичное восприятие своего лидера.

Напомним, Си Цзиньпин занимает пост президента Китая с 2013 года. Его правление сопровождается усилением контроля над информационным пространством и значительным ограничением свободы слова, что делает подобные неформальные кадры чрезвычайной редкостью.

